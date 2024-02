Google Chromecast updaten: zo installeer je de nieuwste software

Er komen nieuwe functies aan voor de Google Chromecast, maar daarvoor moet je wel de software van het apparaat bijwerken. Zo kun je de Google Chromecast updaten!

Maak je geregeld gebruik van de Chromecast? Dan hebben we goed nieuws, want er komen binnenkort nieuwe functies naar het apparaat. De Google Chromecast is inmiddels onmisbaar als je geregeld naar series en films kijkt, maar nog een ‘oude’ televisie hebt. Met het externe apparaat bekijk je Netflix, Videoland en andere streamingdiensten op je televisie, zonder dat je televisie daarvoor verbonden met internet hoeft te zijn.

Zo tover je iedere televisie dus om tot een smart-tv, zonder dat je het nieuwste model hoeft te kopen. Google brengt geregeld nieuwe functies naar de Chromcast, maar daarvoor moet je het apparaat wel updaten. Weet je niet zeker of jouw Chromecast is bijgewerkt naar de nieuwste versie? Wij leggen je uit hoe dat controleert en hoe je de Google Chromecast kunt updaten!

Chromecast bijwerken: zo gaat dat

Doorgaans wordt de nieuwste software automatisch op je Chromecast geïnstalleerd. Gebeurt dit niet? Of wil je de nieuwste update handmatig installeren? Dan moet je eerst controleren welke Chromecast je hebt. Bij de nieuwere modellen met Google TV (en met afstandsbediening) kun je een nieuwe update gemakkelijk vinden. De Google Chromcast updaten gaat dan als volgt:

Ga naar het beginscherm van de Google Chromecast op je televisiescherm; Open ‘Instellingen’, die vind je rechtsboven in beeld; Kies voor ‘Systeem’; Klik vervolgens op ‘Over > Systeemupdate’; Kies tot slot voor ‘Controleren op updates’.

Is je Chromecast niet bijgewerkt naar de nieuwste software? Dan verschijnt er een update in beeld. Kies in dat geval voor ‘Downloaden > Installeren’ om je Google Chromecast te updaten. Het duurt dan enkele minuten totdat je Chromecast is bijgewerkt. Als het apparaat al bijgewerkt was krijg je geen melding voor een nieuwe update. Dat betekent dat je direct aan de slag kunt met alle nieuwe functies van de Chromecast!

Oudere Chromecast bijwerken

Bij oudere generaties van de Google Chromecast heb je geen optie om handmatig te updaten. Als je zeker wilt zijn dat de nieuwste software wordt geïnstalleerd kun je de Chromecast terugzetten naar fabrieksinstellingen. Dat doe je door bij de Google Home-app op je iPhone op de Chromecast te tikken en naar ‘Systeem > Over > Terugzetten op fabrieksinstellingen’ te gaan.

Zodra je Google Chromecast opnieuw opstart gaat het updaten vanzelf. Bij de apparaatgegevens in de Google Home-app kun je overigens zelf checken op welke softwareversie de Chromecast draait. Daardoor ga je naar de Chromecast en open je ‘Instellingen > Apparaatgegevens > Technische informatie’. Bekijk vervolgens hier of de softwareversie overeenkomt met de nieuwste versie van Google, zodat je zeker weet dat het apparaat geüpdatet is!

