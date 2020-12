Vanaf nu is het mogelijk om je Google Authenticator account over te zetten naar een nieuwe iPhone. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Google Authenticator accounts overzetten: zo werkt het

Google Authenticator is een handige tool om je accounts extra te beveiligen, door middel van tweestapsverificatie. De Authenticator-app geeft je een code die je naast je wachtwoord invult om in te loggen op je accounts. Elke 30 seconden wordt de code vernieuwd.

De app heeft nu een update gekregen. Behalve een nieuw design en de nieuwe donkere modus is de belangrijkste nieuwe feature dat het mogelijk is om je accounts over te zetten naar een nieuwe iPhone. Als je dat nog niet hebt gedaan zul je eerst de app moeten bijwerken via de App Store. Zo kun je daarna je Google Authenticator accounts overzetten naar een nieuwe iPhone:

Open de Authenticator-app; Tik op de drie puntjes rechtsboven in het scherm en kies ‘Accounts Exporteren’; Tik op Doorgaan en geef eventueel toestemming om Face ID te gebruiken; Op die manier controleert de app of jij het écht bent. Vink vervolgens de accounts aan die je over wil zetten; Tik op ‘Exporteren’; Je krijgt nu een qr-code te zien. Pak je nieuwe toestel erbij, download en open de Google Authenticator-app. Druk op het plusje rechtsonder en kies ‘QR-code scannen’; Scan met je nieuwe toestel de qr-code op je oude toestel en bevestig je keuze; Je accounts zijn nu overgezet naar je nieuwe iPhone.

Meer over tweestapsverificiatie

Voorheen was het een stuk lastiger om te switchen van toestel, omdat je dan op je nieuwe toestel elk account weer opnieuw in Google Authenticator moest registreren. Daar is nu dus verandering in gekomen.

Met tweestapsverificatie voeg je een extra stap toe aan de beveiliging van je accounts, waardoor je beter beveiligd bent tegen hacken. Naast een wachtwoord heb je dan ook een code nodig om toegang te krijgen tot je account.

Naast Google Authenticator zijn er veel gelijksoortige apps te vinden in de App Store. Wij hebben de beste tweestapsverificatie-apps op een rijtje gezet. Ook voor je Apple ID kun je op die manier een extra beveiligingslaag toevoegen. Daarnaast kun je voor social media-apps als Instagram ook tweestapsverficiatie instellen.