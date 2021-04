Het is vanaf nu mogelijk om je kwijtgeraakte iPhone terug te vinden via de Google Assistent. Je moet deze functie wel eerst activeren. iPhoned legt uit hoe het werkt.

Tip: iPhone zoeken met Google Assistent

Google heeft een reeks nieuwe functies voor de Google Assistent uitgebracht. Voor iPhone-gebruikers is het met name interessant dat zij hun telefoon voortaan kunnen terugvinden met behulp van het Google-spraakhulpje. Je hebt hiervoor ook een slimme speaker met Google Assistent nodig, zoals de Google Nest Audio.

Op het moment dat je je toestel kwijt bent, kun je vragen of de Google Assistent je iPhone wil zoeken. Vervolgens begint je Apple-telefoon geluid af te spelen. Staat je telefoon op stil? Geen probleem: de nieuwe functie werkt zelfs wanneer Niet Storen is ingeschakeld. Je moet de functie eerst activeren. Dat doe je door de stappen hieronder te volgen.

Open de Google Home-app op je iPhone; Ga naar ‘Instellingen’ en tik op ‘Meldingen’; Kies ‘Algemene meldingen’ en zet ‘Essentiële meldingen’ aan.

Zie je bovenaan het scherm een melding met daarin de mededeling dat ‘Essentiële meldingen’ niet aanstaat? Tik hier dan op om de functie in te stellen.

Vervolgens kun je je Google Assistent vragen om je iPhone te zoeken. Zeg simpelweg “Hey Google, find my iPhone”. Je kunt de spraakhulp ook vragen om je toestel direct te bellen. Hiervoor zeg je “Hey Google, ring my iPhone”. De functie lijkt vooralsnog niet in het Nederlands te werken.

Concurrent voor Zoek mijn-app

De nieuwe Google Assistent-functie is een uitdager voor Zoek mijn, Apples eigen app voor het terugvinden van verloren spullen. Dit netwerk is sinds enige tijd openbaar gemaakt.

Hierdoor kun je bijvoorbeeld ook accessoires die niet van Apple zelf zijn, zoals oordopjes, terugvinden via het Zoek mijn-netwerk. Google lijkt met de nieuwe functie ook een platform te willen optuigen voor het terugvinden van gadgets.

