Google komt in Nederland met AI-overzichten: zo zet je dat uit

Google heeft AI-samenvattingen geïntroduceerd in Nederland, waardoor jouw zoekresultaten worden aangepast. Wil je dat niet? Zo schakel je de functie uit.

Google AI

Gebruik je regelmatig Google? In dat geval is de kans groot dat jouw zoekresultaten er binnenkort heel anders uitzien. Google heeft AI-overzichten geïntroduceerd in Nederland. Deze overzichten verschijnen boven de traditionele zoekresultaten en geven een samenvatting van informatie uit verschillende bronnen. Daarvoor gebruikt Google kunstmatige intelligentie, waarmee de overzichten worden samengesteld.

Google heeft de AI-overzichten inmiddels uitgerold voor de eerste gebruikers in Nederland. Met de AI-gegenereerde antwoorden probeert Google in één keer een antwoord te geven op je vraag, zodat je zelf niet meer verder hoeft te zoeken. Helemaal probleemloos gaat dat niet, omdat er regelmatig verkeerde informatie wordt getoond in de samenvattingen. Zo neemt kunstmatige intelligentie informatie mee van satirische websites of worden niet-bestaande spreekwoorden gedeeld.

Voorbeeld van AI-overzicht.

Zo schakel je Google AI uit

De AI-overzichten genereren regelmatig verkeerde antwoorden, met als gevaar dat er misinformatie wordt verspreid via Google. Schakel je de samenvattingen liever uit? Dan hebben we slecht nieuws, want Google geeft zelf geen optie om de overzichten uit te zetten. Wel kun je de weblink op je iPhone, iPad of Mac(Book) aanpassen, zodat de AI-overzichten worden verborgen. Dat doe je als volgt:

Open ‘Safari’ op je iPhone, iPad of Mac(Book); Tik op de zoekbalk; Typ https://www.google.com/search?q=%&udm=14 in en druk op enter; Verwijder het procentteken (%) en voer tot slot je zoekopdracht bij Google in.

Het toevoegen van ‘&udm=14’ aan de url van je zoekopdracht heeft verschillende voordelen. Met deze code worden de zoekresultaten van Google versimpeld, waardoor je dus ook geen AI-overzichten meer ziet. In plaats daarvan toont Google relevante websites, die mogelijk het antwoord op je vraag geven. Dit is een gemakkelijke manier om kunstmatige intelligentie in Google te verbergen.

In Safari is het minder gemakkelijk om de url in Google aan te passen, omdat de weblink niet verschijnt in de adresbalk. Wil je in Safari geen AI-overzichten meer zien? Gebruik dan bovenstaande link en voer daar je zoekopdracht in. Een andere mogelijkheid is om in Google te zoeken en boven de resultaten op ‘Web’ te tikken. De AI-overzichten worden dan verborgen en enkel relevante websites worden getoond.

Meer opties

Werk je in Google Chrome? In dat geval is het ook mogelijk om een extensie toe te voegen, die de AI-overzichten uitschakelt. Installeer daarvoor deze extensie, zodat de overzichten en advertenties worden verborgen. Op die manier heb je geen last meer van AI-overzichten, die mogelijk verkeerde informatie weergeeft. Voor Firefox is een soortgelijke extensie beschikbaar, installeer die hier.

Met het uitschakelen van AI-overzichten voorkom je niet alleen mogelijke misinformatie, maar verbruikt je zoekopdracht ook nog eens minder energie. Kunstmatige intelligentie heeft enorm veel energie nodig, meer dan een normale zoekopdracht op Google. Google Zoeken maakt de AI-samenvattingen geleidelijk beschikbaar voor meer gebruikers, dus het kan even duren voordat je het nieuwe overzicht ziet. Wil je daar goed op voorbereid zijn? Installeer dan de extensies vast of plak ‘&udm=14’ achter je url, zodat je geen last hebt van de nieuwe AI-functie.