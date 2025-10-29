Google wordt hélemaal anders: zo zet je AI-overzichten weer uit

Google wordt helemaal anders, want je zoekresultaten worden voortaan getoond in AI-overzichten. Zo zet je dat uit!

AI-overzichten in Google

Google heeft grote veranderingen doorgevoerd! Waar je voorheen standaard zoekresultaten zag in de vorm van websites, zijn deze nu gedeeltelijk vervangen door AI-overzichten in Google. Bij iedere zoekopdracht verschijnt sinds kort een overzicht boven de standaard resultaten, waarin kunstmatige intelligentie antwoord geeft op je ingevoerde zoekterm. Deze nieuwe functie van Google heeft zowel voor- als nadelen.

Voordeel is dat Google meerdere websites samenvat in de AI-overzichten. Zo hoef je zelf niet meer verschillende pagina’s te bezoeken om je antwoord te vinden. Daar komt ook gelijk het nadeel naar voren, want websites kunnen fouten bevatten. Deze onjuiste informatie wordt meegenomen in de AI-overzichten, waardoor je nog wel eens verkeerde antwoorden kunt tegenkomen. Wil je dat voorkomen? In dat geval is het verstandig om de AI-overzichten uit te schakelen.

Zo schakel je ze uit

Voor Google zijn de AI-overzichten een hele belangrijke toevoeging, die ervoor zorgen dat je meer tijd in de zoekmachine doorbrengt. Het is daarom geen verrassing dat Google zelf geen mogelijkheid biedt om de nieuwe functie uit te schakelen. Toch kun je op andere manieren ervoor zorgen dat de AI-overzichten verborgen worden. De eenvoudigste manier om dat te doen is door &udm=14 aan je zoekopdracht toe te voegen.

Typ daarvoor simpelweg je zoekopdracht in bij de zoekbalk van Google, gevolgd door &udm=14. De resultaten verschijnen vervolgens weer in de ‘oude’ weergave van Google. Wil je niet iedere zoekterm eindigen met deze code? In dat geval kun je ook een extensie voor Safari installeren. Dat doe je met de applicatie udm14 for Safari. Heb je deze geïnstalleerd op je iPhone? Pas dan de volgende instellingen aan:

udm14 for Safari Andrew Sun Gratis via App Store via App Store

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol omlaag en ga naar ‘Apps’; Kies voor ‘Safari’; Tik onder ‘Algemeen’ op ‘Extensies’; Ga naar ‘udm14 for Safari’; Zet tot slot de schakelaars aan onder ‘Sta extensie toe in’.

Meer over AI-overzichten

Heb je de extensie geactiveerd op je iPhone? De AI-overzichten verschijnen vervolgens niet meer in Google, zodat je direct alle websites ziet. Zo voorkom je dat je mogelijk verkeerde informatie ziet in de AI-overzichten en hoef je geen extra code toe te voegen aan je zoekresultaat. Voor de Mac(Book) is deze extensie eveneens beschikbaar, die schakel je in bij Safari onder ‘Safari > Instellingen > Extensies’. Zet daar ‘udm14 for Safari’ aan om AI-overzichten ook op je Mac te verbergen.

Google geeft geen optie om de AI-overzichten standaard te verbergen, maar met deze extensie lukt dat alsnog. Zo zie je weer de 'oude' zoekresultaten van Google, zonder een door kunstmatige intelligentie gegenereerde samenvatting. Zeker bij jonge gebruikers is het verstandig om de AI-overzichten uit te zetten, omdat ze geregeld foutieve informatie bevatten.