Goedkope iPhone kopen: met deze vier tips betaal je nooit meer teveel

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen? Tof! Maar lees dan eerst de volgende tips goed door. Wij vertellen je waar je het beste een goedkope iPhone kunt kopen en waar je op moet letten!

Goedkope iPhone kopen: zo betaal je niet teveel

Wanneer je op zoek bent naar een (nieuwe) iPhone, wil je natuurlijk nooit teveel betalen. Een gloednieuwe iPhone blijft behoorlijk prijzig, maar zelfs dan hebben we een aantal tips voor je om ervoor te zorgen dat je straks de beste prijs hebt betaald.

1. Gebruik de prijsvergelijker

Wil je de allernieuwste iPhone los kopen? Dan is het soms lastig om bij nieuwe iPhones de beste prijs te vinden. Check in ieder geval de prijsvergelijker van iPhoned. Als voorbeeld nemen we de iPhone 13 Pro (Max), het huidige topmodel van Apple.

Hoewel er op dit moment niet heel veel te besparen is op dit gloednieuwe toestel, heb je met de prijsvergelijker wel in één oogopslag alle aanbieders en hun prijzen in beeld. Dat scheelt je in ieder geval een boel speurwerk wanneer je van plan bent om een goedkope iPhone te kopen.

2. Refurbished of tweedehands iPhone kopen

Een andere optie om goedkoper een iPhone te kopen zijn refurbished of tweedehands toestelen. Refurbished iPhones zijn toestellen die vernieuwde onderdelen hebben gekregen en opnieuw gebruikt kunnen worden. Ze zijn hierdoor als nieuw en het mooie is dat je ook nog wat geld kan besparen op de prijs.

Een tweedehands toestel is vaak nog een tikje goedkoper, maar dan moet je wel zeker weten dat de verkopende partij betrouwbaar is. Je neemt dus vaak wat meer risico dan bij het kopen van een refurbished toestel.

Refurbished: goedkope iPhone als nieuw

Het grote verschil tussen een refurbished en een tweedehandse iPhone is dat je met een refurbished iPhone een zo goed als nieuw toestel hebt en twee jaar garantie krijgt. Daarnaast biedt het Refurbished-keurmerk nog wat extra zekerheid bij de aankoop.

Op dit moment zijn er echter nog geen refurbished toestellen van de iPhone 13 beschikbaar in onze prijsvergelijker. Maar ben je bijvoorbeeld op zoek naar de iPhone 12 of iPhone 11, dan is er volop aanbod te vinden.

Tweedehands iPhone kopen: meer risico

Veruit de populairste site waar tweedehandse spullen worden aangeboden (in Nederland) is Marktplaats. Je vindt er allerlei nieuwe en gebruikte Apple-producten, maar de iPhone wordt het vaakst aangeboden. Er zijn veel aanbieders van iPhones, maar er zijn minstens zoveel mensen op zoek naar een nieuw toestel. Vaak kom je hier ook de nieuwste iPhone-toestellen tegen.

Heb je eenmaal via de site een verkoper gevonden die de juiste prijs voor een iPhone vraagt, maak dan een afspraak om het toestel op te halen. Dit soort dure toestellen kun je beter niet laten opsturen. Spreek vooraf ook duidelijk de prijs af, zodat je niet tijdens de koop alsnog moet onderhandelen.

Check ook altijd even hoeveel jaar iemand lid is op de site en zijn of haar beoordelingen. Controleer als je daar bent ook het toestel op beschadigingen en check het serienummer om zeker te weten of het een echte iPhone is. Dit doe je door het serienummer van de iPhone te controleren.

Een neppe iPhone herkennen door het serienummer te controleren Tik op ‘Instellingen > Algemeen > Info’; Surf naar de Apple Garantie Database en vul het serienummer van de iPhone in; Typ code onderaan over en klik op ‘Continue’; Vervolgens krijg je een overzicht van het toestel.

Wanneer het serienummer niet geldig is of de getoonde iPhone klopt niet met het model dat je in handen hebt, dan heb je waarschijnlijk te maken met een nagemaakte iPhone.

Het controleren van het serienummer is echter geen waterdichte methode, want ook dat nummer wordt soms vervalst. Probeer de iPhone ook altijd even uit en check bijvoorbeeld of je een app kan installeren uit de App Store, of de gangbare apps goed werken en of het toestel en de camera vlot reageren.

3. Goedkope iPhone kopen: kies een ouder toestel

Wil je niet per se het nieuwste toestel, dan is er behoorlijk wat winst te behalen door een ouder toestel te kiezen. De iPhone 12 of de iPhone 11 zijn nog prima telefoons, zeker als je ze voor een goede prijs kan vinden. Houd er wel rekening mee dat oudere iPhones wel minder lang ondersteuning krijgen voor nieuwe versies van iOS. Ga echter niet te ver terug, want de iPhone X moet je in 2022 niet meer willen.

Soms is het ook handig om nog even te wachten totdat de nieuwe iPhones zijn verschenen. De huidige iPhone 13 zal waarschijnlijk weer een stukje goedkoper worden wanneer de iPhone 14 ten tonele verschijnt.

Lees ook: iPhone 11 is goedkoper dan ooit en dit is nu de prijs

4. Koop je iPhone in een ander land

Wanneer je binnenkort in Europa op vakantie gaat, loont het soms om het toestel daar te kopen. Zo is een iPhone 13 in Zwitserland soms een paar tientjes goedkoper dan in Nederland.

Je moet wel rekening houden met een paar zaken als je besluit om een iPhone te kopen in een land buiten Europa. Niet altijd alle frequentiebanden voor 4G en 5G worden hier ondersteund. Daarnaast hebben iPhones uit sommige landen hun eigen eigenaardigheden. Zo maakt een Japanese iPhone altijd een geluidje wanneer je een foto maakt.

Je moet ook even de garantie in de gaten houden wanneer je besluit om een goedkope iPhone in het buitenland te kopen. Apple geeft je in principe wereldwijde garantie en dat is mooi. Maar wanneer je het toestel moet terugsturen waar je hem gekocht hebt, kan dit extra kosten met zich meebrengen. Daarnaast zijn de regelingen in andere landen vaak net iets anders en heb je in Nederland vaak langer recht op garantie vanuit de Nederlandse wetgeving.

