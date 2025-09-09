Is je AirTag toe aan een nieuwe batterij? Dan moet je oppassen, want ze werken niet allemaal. Dit is de batterij die je wél moet kopen!

Deze batterij moet je hebben voor je AirTag (en dit is waarom anderen falen)

Wanneer je de batterij wilt vervangen in de AirTag moet je rekening houden met een aantal zaken. Allereerst moet je het juiste type batterij kopen. De AirTag heeft een knoopcel nodig van het type CR 2032.

Die batterijen kun je vrijwel overal kopen. Maar toch moet je met nog iets rekening houden. Tegenwoordig hebben deze batterijen een speciale coating (die vies smaakt). Deze coating zit erop om te voorkomen dat baby’s de batterij in hun mond stoppen.

Nu zorgt deze coating soms voor problemen. Want sommige batterijen werken dan niet met een AirTag. Zo nu en dan staat het op de verpakking dat de batterij wél werkt met een AirTag, maar ook niet altijd.

Als je zeker wilt weten dat je een knoopcel koopt die met je AirTag werkt, dan hebben we goed nieuws. De Duracell 2032 batterij werkt goed met de AirTag en is nu zelfs in de reclame. Je betaalt dan net iets meer dan één euro voor een nieuwe batterij. Een setje van vier is dan 4,29 euro.

De AirTag in het kort

Sinds de introductie in 2021 heeft Apple de AirTag regelmatig verbeterd met nieuwe updates. Het kleine apparaatje is ontworpen om je spullen eenvoudig terug te vinden. Stop er een in je tas of in je koffer of hang hem aan je sleutelbos en je bent klaar.

Zodra je de AirTag koppelt met je iPhone of iPad, verschijnt de locatie direct in de Zoek mijn-app. Zo heb je op al je Apple-apparaten altijd inzicht in waar je spullen zich bevinden, op elk moment van de dag.

Vind je de AirTags heel handig en wil je naast het vervangen van de batterij er een keer eentje bij kopen? Bekijk dan hier de laagste actuele prijzen van de tracker!