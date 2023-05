Heb je een oude Gmail? Zo voorkom je dat Google die verwijdert

Google heeft aangekondigd oude accounts van Gmail definitief te verwijderen. Gebruik jij Gmail op je iPhone? Wij leggen je uit hoe je jouw account bewaart!

Google verwijdert oude Gmail-accounts

Google gaat een strenger beleid voeren als het aankomt op oude (ongebruikte) Gmail-accounts. In 2020 maakte het bedrijf al bekend alle inhoud van een inactief Gmail-account te verwijderen. Het account zelf bleef dan wel nog bestaan. Daar komt nu dus verandering in, want straks wordt ook het complete account verwijderd door Google.

Als je jouw account straks te lang niet hebt gebruikt, wordt je mailadres gewist en heb je geen toegang meer tot alle gegevens die in Gmail stonden. Dit zijn dus ook je Gmail-berichten, kalender, Drive, Google Docs en Google Photos. Het is daarom belangrijk dat je zeker weet dat Google jouw Gmail niet gaat verwijderen als je er nog bestanden in hebt staan. Wij leggen je uit hoe je dat voorkomt.

Zo voorkom je dat je Gmail wordt verwijderd

Als je niet wilt dat jouw Gmail wordt gewist, moet je aan bepaalde eisen van Google voldoen. Volgens Google is een Gmail-account inactief als je er niet op hebt ingelogd of het mailadres niet hebt gebruikt in de afgelopen twee jaar. Als je één van Googles diensten hebt gebruikt of je Gmail bij een andere activiteit hebt ingezet, beschouwt Google je account als actief. Dat geldt het volgende:

Het lezen of het versturen van een mail via Gmail;

Google Drive gebruiken;

Het bekijken van een YouTube-video;

Het downloaden van een app uit de Google Play Store;

Google Search gebruiken;

Het inloggen bij apps of diensten met je Gmail-account.

Als je één van deze diensten hebt gebruikt in de afgelopen twee jaar zit je dus wel goed. Belangrijk daarbij is natuurlijk wel dat je ingelogd was via je Gmail-account.

Google wil voorkomen dat accounts gehackt worden

Met dit nieuwe beleid probeert Google te voorkomen dat oude accounts gehackt worden. Deze oude accounts hebben vaak geen tweestapsverificatie, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor hackers. Als je bij zo’n oude Gmail hetzelfde wachtwoord gebruikt als bij andere accounts, kan het voor flink wat problemen zorgen als dat wachtwoord wordt gekraakt. Dit wil Google dus voorkomen.

Dat betekent overigens niet dat Google alle oude en ongebruikte Gmail-adressen gaat wissen. Accounts met YouTube-video’s blijven bestaan, omdat de video’s mogelijk een historische waarde kunnen hebben. Als je Gmail gebruikt voor een onderwijsinstelling hoef je je volgens Google ook geen zorgen te maken.

Gmail-accounts worden vanaf eind dit jaar verwijderd

Het verwijderen van ongebruikte Gmail-accounts begint vanaf december 2023. Volgens Google krijg je dan eerst een mail, waarin staat dat je account wordt verwijderd. Bovendien gaat Google Gmail-gebruikers wijzen op de Inactieve Account Manager. Via deze functie moet je instellen wat er gebeurt als jouw account gedurende 18 achtereenvolgende maanden niet gebruikt wordt.

Twijfel je nog of jouw account als inactief wordt gezien door Google? Dan is het verstandig om een keer je Gmail te openen en een mail te versturen. Zo weet je zeker dat Google jouw Gmail niet gaat verwijderen.

