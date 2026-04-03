Deze nieuwe optie in Gmail is heel gevoelig voor phishing: zo blijf je veilig

Google breidt Gmail binnenkort uit met een nieuwe functie, maar die blijkt heel gevoelig te zijn voor phishing. Zo blijf je veilig!

Nieuwe functie in Gmail

Heb jij een account in Gmail, maar ben je niet tevreden met je mailadres? Google heeft in dat geval goed nieuws, want het wordt eindelijk mogelijk om de naam van je mailadres te wijzigen. Dat is een grote verandering, omdat Google het niet eerder toestond om deze naam te veranderen. Binnenkort krijgen gebruikers die optie wél, waardoor je voor het eerst een nieuwe naam voor je mailadres kunt kiezen.

Heb je een nieuw mailadres gekozen? Dan worden mails van je oude adres automatisch doorgestuurd naar je nieuwe mailadres. Het is een handige functie waar veel gebruikers lang op hebben gewacht, maar helaas komt deze optie in Gmail ook met een nadeel. Volgens beveiligingsexperts is de nieuwe feature erg gevoelig voor phishing, omdat criminelen misbruik proberen te maken van de wijziging in Gmail.

Grotere kans op phishing

Het wijzigen van mailadressen in Gmail is nog niet mogelijk voor Nederlandse en Belgische gebruikers. Google heeft de optie alleen in de Verenigde Staten uitgerold, waardoor we in Nederland en België nog even moeten wachten. Let dus goed op als je een mail binnenkrijgt over het wijzigen van je mailadres, want de kans is groot dat het om phishing gaat. Criminelen verspreiden deze mails om gegevens als je e-mail en wachtwoord te stelen.

Het is goed om te weten dat Google geen mails verstuurt voor het wijzigen van je mailadres. Je kunt het adres alleen wijzigen bij de instellingen van Gmail zelf, dus niet via een binnengekomen mail. Heb je toch een mail ontvangen, waarin een stappenplan staat dat je jouw adres kunt aanpassen? Verwijder dit bericht in Gmail dan direct, want het gaat om phishing. Klik ook niet op links in dit bericht, omdat die je waarschijnlijk naar een gevaarlijke website leiden.

Zo blijf je veilig

Heb jij een account in Gmail? Let de komende tijd dan goed op, want oplichters verspreiden steeds meer phishing via Gmail. Verwijder berichten over het veranderen van je mailadres direct en klik niet op onbekende links. Het is daarnaast belangrijk om nooit persoonlijke gegevens als je mailadres en wachtwoorden in te vullen op onbekende sites. Het veranderen van je mailadres kan alleen in Gmail zelf. Die optie vind je straks als volgt in Gmail:

Open Gmail; Tik op je profielfoto rechtsboven; Kies voor ‘Je Google-account beheren’; Ga naar ‘Persoonlijke informatie’; Tik op ‘E-mail’; Wijzig de naam van je mailadres.

Zie je nog geen mogelijkheid om je mailadres aan te passen? Dan is de functie nog niet beschikbaar bij jouw account. In Nederland en België wordt de optie in de komende maanden uitgerold, je vindt de functie dan met het bovenstaande stappenplan. Wijzig je mailadres in ieder geval nooit via een mail, want het gaat in dat geval om phishing in Gmail.