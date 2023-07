Zo kun je jouw e-mail toevoegen op je iPhone en iPad

Op je iPhone en iPad wil je natuurlijk ook je mail kunnen checken. Daarom laten we zien hoe jij jouw e-mail kunt toevoegen op je iPhone!

E-mail toevoegen op je iPhone

Het toevoegen van je e-mail op je iPhone of iPad gaat bij elk e-mailadres vrijwel op dezelfde manier. Een van de bekendste e-mailaanbieders is Gmail. Daarom leggen we het instellen van je e-mail op je iPhone uit aan de hand van dit adres.

Je Gmail-account toevoegen aan iOS biedt meer voordelen dan alleen mailtjes binnenkrijgen in de standaard Mail-app. Het is hierdoor namelijk ook mogelijk om alle contacten, notities en agendapunten die bij je Gmail-account horen, te synchroniseren met iOS. Een Gmail-account toevoegen doe je als volgt.

E-mail (Gmail) toevoegen op je iPhone en iPad Open de instellingen op je iPhone; Scrol naar onderen en tik op ‘Mail’ en kies voor ‘Accounts’; Tik op ‘Nieuwe account’; Kies voor de optie ‘Google’; Log in met de inloggegevens van je Gmail-account; Wanneer je tweestapsverificatie hebt ingeschakeld volg je de aanwijzingen op het scherm; Zet de schuifjes op groen achter de apps waarvan je wil dat je Gmail-account ermee wordt gesynchroniseerd (Mail, Contacten, Agenda’s en Notities); Tik aansluitend op ‘Bewaar’;

Heb je meerdere Gmail-accounts? Dat is geen probleem, want dan herhaal je simpelweg deze stappen. Het is mogelijk om meerdere Gmail-adressen toe te voegen, wat handig is als je een mailadres voor zowel privé als werk hebt. Overigens kun je ook de Gmail-app gebruiken op je iPhone. De link vind je hieronder!

Het toevoegen van e-mail van andere aanbieders op je iPhone gaat ongeveer op dezelfde manier. Je kiest dan in stap vier in plaats van Google de e-mailaanbieder die je wilt gebruiken.

Mail-account verwijderen op je iPhone

Als je een nieuw e-mailadres hebt en je oude account juist eerst wil verwijderen van je iPhone of iPad, volg je onderstaande stappen.

Tik op Instellingen;

Kies voor ‘Mail > Accounts’;

Tik op het account dat je wilt verwijderen;

Kies voor ‘Verwijder account’.

