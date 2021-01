Waarom zou je een afbeelding sturen als je ook een gif kunt maken? Dit zijn de beste iPhone-apps om gifs te maken en te versturen.



Lees verder na de advertentie.

De beste apps om een gif met je iPhone te maken

Op je iPhone een gif versturen kan op allerlei manieren. In het onderstaande lijstje bespreken we twee apps die je kunt gebruiken om je foto’s in gifs te veranderen. Daarnaast bekijken we twee populaire berichten-app met een ingebouwde gif-functie, zodat een gif maken van foto’s heel gemakkelijk wordt.

1. Giphy

Giphy is je beste vriend als het op iPhone-gifs maken aankomt. Met deze overkoepelende gif-app kun je namelijk niet alleen zelf animaties maken, maar ook creaties van anderen ontdekken.

Het maken van een gif is heel simpel. Neem simpelweg een filmpje op, of kies een bestaand filmpje. Vervolgens kun je de gif opfleuren met stickers en gezichtsfilters. Nadat het filmpje erop staat kun je deze natuurlijk makkelijk delen met familie en vrienden via alle social media-apps.

Verder kun je via Giphy andere gifjesmakers volgen door je te ‘abonneren’ op hun kanaal. De app is overigens in 2020 overgenomen door Facebook en dat zit niet iedereen lekker. Heb je liever zo min mogelijk met het sociale medium te maken, dan kun je Giphy beter links laten liggen.

GIPHY: The GIF Search Engine Giphy, Inc. 9,2 (7090 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Momento

Momento is een goede alternatieve iOS gif maken app. De app heeft een mooi design en is grotendeels gratis te gebruiken. Ook deze app ondersteunt Live Foto’s, zodat je van iedere foto een bewegende animatie kunt maken. Dit gifbestand kun je daarna opslaan in je filmrol.

Tijdens het bewerken kun je lijsten toevoegen aan je gif, of stickers en tekst. Ook zijn er simpele opties aanwezig om de foto nog even te bewerken, zodat deze er net wat mooier uitziet. Deze bewerk-opties gaan wat verder dan Giphy Cam, maar er zijn een stuk minder leuke geanimeerde stickers en effecten in Momento aanwezig.

Momento is gratis te gebruiken, maar heeft ook in-app aankopen om alle functies te ontgrendelen. Zo staat er in de gratis versie een watermerk van de app in de linker-onderhoek van je creatie.

GIF Maker van Momento Popixels Ltd. 9 (880 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Telegram Messenger

Gebruik je toevallig al Telegram Messenger om contact te houden met je vrienden en familieleden? Dan heb je bovenstaande apps niet eens nodig. Voor omzetten van een video in een gif heeft Telegram namelijk een handige ingebouwde functie. Het enige wat je hoeft te doen is het volgende.

Open een gesprek in Telegram; Tik op het paperclip-icoon en kies een video uit; Zet het geluid uit in de linker bovenhoek van het scherm; Selecteer het stuk van de video waar je een gif van wil maken;

Er wordt nu automatisch een gif van je video gemaakt. Helaas ondersteunt Telegram geen Live Foto’s. Daar moet je dus wel één van de bovenstaande apps voor gebruiken.

Telegram Messenger Telegram FZ-LLC 7,6 (1163 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. WhatsApp

Hoewel de gif-functie van Telegram beter is, zijn de meeste mensen vaker in WhatsApp te vinden. Ook deze app heeft een ingebouwde gif-functie, die op een soortgelijke manier werkt.

Open een WhatsApp-gesprek; Tik op het plusje om een bijlage te versturen; Kies Foto- en videobibliotheek; Kies een video uit die je in een gif wil veranderen; Maak de video nu kort genoeg tot er een gif-knopje in de bovenhoek van het scherm verschijnt; Tik op ‘gif’ om een gif te maken die je meteen kunt versturen in WhatsApp.

Het nadeel van de WhatsApp gif-functie is dat deze een stuk korter duren dan die van Telegram. Dat maakt het lastiger om het goede moment uit een video te knippen.

Je kunt overigens ook een nieuw gifje maken via WhatsApp. Hiervoor neem je simpelweg een video op die maximaal zes seconden duurt. Tik vervolgens rechtsboven in het scherm op gif.