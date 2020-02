Gids: Zo verwerk je liefdesverdriet met behulp van je iPhone

Je relatie is uit en je weet het allemaal niet meer. Dan kun je een bak ijs kopen en Netflix aanslingeren, maar ook je iPhone inzetten om je liefdesverdriet te verwerken.

Liefdesverdriet verwerken met je iPhone

Liefdesverdriet is voor niemand leuk, hoe lang je relatie ook heeft geduurd. Mogelijk moet je weer helemaal opnieuw leren hoe het is om alleen te zijn. Er zijn verschillende manieren om daar mee om te gaan. Hoewel een bak ijs, eventueel een fles wijn en een goede serie natuurlijk een uitstekend idee is, kun je er daarna ook voor kiezen om wat actiever je gebroken hart te repareren. Bijvoorbeeld met deze apps en tips.

5 beste apps tegen liefdesverdriet

Onderstaande apps helpen je een handje op weg om te reflecteren, uit je dip te komen en weer tevreden te zijn met jezelf. Want hoewel je het nu even met jezelf moet doen, hoef je daar niet alleen voor te staan.

1. Mend

Mend is een app speciaal gemaakt voor het repareren van je gebroken hart. Dag na dag helpt de app je op weg. Dat gebeurt onder andere door een combinatie van een dagelijkse korte training via audio en vragen waar je voor jezelf antwoord op kan geven, om te verwerken wat er is gebeurd.

Tevens zit de app vol met verhalen en advies over liefdesverdriet. Hoewel je de app gratis downloadt, zit een deel van de inhoud wel achter een premium abonnement verstopt. Zo’n abonnement kost 9,99 euro per maand, maar kun je elke maand weer opzeggen.

Mend: Self Care For Breakups Mend Tech, Inc. Gratis via App Store

2. Rx Breakup

Zoek je een iets minder serieuze app, dan is Rx Breakup een goede optie. Deze app is wel specifiek bedoeld voor vrouwen. Met Rx Breakup krijg je dertig dagen lang een programma met technieken om je helpen om over een relatie heen te komen.

Dat doet de app met een gezonde dosis humor. Zo leer je onder andere wat niet werkt met het type waar je doorgaans op valt, en leer je te herkennen hoe je jezelf saboteert in je relaties. De app is bovendien helemaal gratis.

Rx Breakup 30DF 8 (1 reviews) Gratis via App Store

3. Aloe Bud

Aloe Bud is een bijzonder fijne app voor self care. De app moedigt je bijvoorbeeld aan om meer water te drinken, vaker contact te maken met je vrienden of even diep te ademen. Je kiest zelf wat voor jou belangrijk is en of je daar herinneringen over wil ontvangen. De app is helemaal gratis te gebruiken, maar als je enkele euro’s betaalt krijg je meer mogelijkheden voor herinneringen.

Aloe Bud Aloebud LLC 8 (10 reviews) Gratis via App Store

4. Headspace

Wil je wat meer rust in je hoofd, dan is het slim om te gaan mediteren. De app Headspace helpt je daar heel concreet mee op weg met praktische audio-instructies, dus zonder zweverigheid. Je leert puur om op je adem te concentreren zodat je hoofd tot rust komt. Meer weten? Lees dan ook onze tips om je minder druk te maken.

Headspace: Meditation & Sleep Headspace Inc. 9 (86 reviews) Gratis via App Store

5. Tinder

Uiteindelijk is een dating-app installeren misschien wel de beste manier om over je vorige relatie te komen. Wellicht voor een nieuwe relatie, of enkel voor een leuke avond. Zie je dat niet zitten, dan kun je natuurlijk ook gewoon doelloos swipen om te zien of je überhaupt weer interesse hebt in iemand anders.

Tinder Tinder Inc. 5 (37 reviews) Gratis via App Store

Tips tegen liefdesverdriet

Je leven speelt tegenwoordig voor een groot deel via je iPhone af. Dat is niet anders met je relaties. Daarom moet je bij het uitgaan van je relatie ook nadenken over aanpassingen op je smartphone.

Gezinsdeling uitzetten

Heb je gezinsdeling aangezet, waarbij je app, muziek, films en boeken met elkaar deelt, dan moet je dit weer uitschakelen. Om dat te doen doorloop je de volgende stappen.

Open de Instellingen-app; Tik op je naam; Kies voor ‘Stel ‘Delen met gezin’ in; Tik weer op je naam; Tik op ‘Verlaat gezin’.

Lees ook onze gids over Apple Gezinsdeling, met alle informatie over deze functie.

Ontvolg of demp je ex op sociale media

Heb je een slechte break-up gehad en wil je niet meer aan je ex denken? Zorg dan dat je hem of haar ontvolgt op sociale media. Zo weet je zeker dat je geen berichtjes leest waar je alleen maar een slecht humeur van krijgt. Vind je ontvolgen wat te rigoureus, dan is dempen een beter idee. Dan lijkt het voor je ex alsof je nergens last van hebt, maar hoef jij hun berichten niet te zien. Ideaal.

Nummer blokkeren

In sommige gevallen is het voor je eigen gemoedstoestand nodig om het nummer van je ex compleet te blokkeren. Gelukkig is dat niet definitief, want een blokkade maak je later weer ongedaan. Lees hoe een telefoonnummer blokkeren op een iPhone werkt.

Wallpaper aanpassen

Heb je jouw ex als wallpaper ingesteld, zodat je hem of haar elke keer bij het bekijken van je telefoon ziet? Dan wordt het hoog tijd om deze te veranderen. Doorloop daarvoor de volgende stappen:

Open de Instellingen-app; Kies voor ‘Achtergrond’; Tik op ‘Kies een nieuwe achtergrond’; Kies een achtergrond uit.

