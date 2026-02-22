Zet deze 3 instellingen direct aan (vóórdat je iPhone wordt gestolen)

Je iPhone heeft veel belangrijke instellingen, die van pas komen als je toestel wordt gestolen. Zet daarom deze drie functie direct aan!

Belangrijke iPhone-instellingen

Op je iPhone staan enorm veel belangrijke bestanden. Denk daarbij niet alleen aan foto’s, video’s en berichten, maar ook aan je bankgegevens en andere gevoelige informatie. Het is daarom belangrijk om je iPhone zo goed mogelijk te beveiligen. Je digitale identiteit staat op je iPhone, dus het is van belang dat deze goed beschermd is. Zo weet je zeker dat belangrijke gegevens niet in de verkeerde handen vallen als je iPhone wordt gestolen.

Ben je jouw iPhone onderweg verloren? Of heeft iemand je iPhone gestolen? Dan zijn er verschillende acties die je kunt ondernemen. Het belangrijkste voordeel van een iPhone is dat je de locatie kunt terugvinden in de Zoek mijn-app, mits je de juiste instellingen hebt ingeschakeld. Het is verstandig om die instellingen direct aan te passen, zodat de locatie van je iPhone altijd terug te zien is. Wij vertellen je waar je deze functies vindt!

Hier vind je de instellingen

Het is voor alle gebruikers aan te raden om de instellingen van ‘Zoek mijn’ in te schakelen op de iPhone. Met deze functies kun je de locatie van je iPhone zien als deze gestolen of verloren is. Dat is ook het geval als de iPhone offline is, zodat de kans veel groter is dat je jouw toestel weer zo snel mogelijk in handen krijgt. Pas daarom direct de volgende instellingen op je iPhone aan:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Tik op je Apple Account bovenin het scherm; Ga naar ‘Zoek mijn’; Kies voor ‘Zoek mijn iPhone’; Schakel ‘Zoek mijn iPhone’ in; Zet de schakelaar achter ‘Zoek mijn-netwerk’ aan; Doe tot slot hetzelfde bij ‘Stuur laatste locatie’.

Heb je deze drie belangrijke iPhone-functies ingeschakeld? Dan is de kans veel groter dat je jouw iPhone weer terugvindt als deze verloren of gestolen is. Met behulp van het Zoek mijn-netwerk blijft je iPhone zichtbaar in de Zoek mijn-app, zelfs als het toestel is uitgeschakeld of als de accu leeg is. Het is dan wel belangrijk dat je de juiste instellingen van tevoren inschakelt, dus wacht niet te lang met het activeren van het Zoek mijn-netwerk.

Verder stuurt je iPhone met deze instellingen automatisch de laatste locatie naar Apple, zodra de accu bijna leeg is. Zo weet je in ieder geval de laatste plek van je iPhone als deze gestolen of kwijt is en niet meer wordt opgeladen. Dit zijn misschien wel de belangrijkste instellingen van je iPhone, die je moet inschakelen vóórdat het te laat is. Heb je ze niet geactiveerd en ben je jouw iPhone verloren? Dan wordt het lastig om het toestel nog terug te vinden.

Zorg er daarom voor dat je de instellingen zo snel mogelijk inschakelt. Met behulp van andere Apple-apparaten als je iPad of Mac(Book) kun je de locatie van je iPhone zien in de Zoek mijn-app. Voor al je contacten in ‘Zoek mijn’ is de locatie van je iPhone ook zichtbaar, zodat ze eventueel kunnen helpen met zoeken naar je verloren apparaat. Heb je geen andere Apple-apparaten? Dan kun je jouw iPhone ook zoeken via deze website van Apple.

