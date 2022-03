Geschreven tekst inscannen in Notities werkt niet – bij jullie wel?

Sinds iOS 15.4 en iPadOS 15.4 kun je geschreven tekst inscannen en automatisch omzetten tot getypte tekst in Notities. Of toch niet? iPhoned probeerde het uit. Check hier de resultaten.

Geschreven tekst inscannen in Notities

Het is een hele interessante functie sinds iOS 15.4 en iPadOS 15.4; de Notities-app (en de Herinneringen-app) kunnen nu jouw handgeschreven boodschappenlijstje, gedicht of to-do list inscannen en automatisch opslaan als getypte tekst. We probeerden deze nieuwe functie voor je uit. Je raadt het al: het is het proberen niet waard.

Volgens het instructiefilmpje van Apple is het stappenplan eenvoudig. Open je Notities-app, maak een nieuwe notitie aan en tik op het camera-icoontje. Tik vervolgens op ‘Scan tekst’ en breng de handgeschreven tekst in beeld. Als je de juiste woorden ziet verschijnen tik je op ‘Voeg toe’ en: Voilà, je handschrift is nu een scan in je notitie app.

Je moet voor het gebruik van deze functie wel even ‘Livetekst’ aan hebben staan. Dit vind je bij je instellingen-app bij ‘Algemeen>Taal en Regio’. Daar vind je de optie ‘Livetekst’. Als je deze aanzet kun je zo gemakkelijk gaan scannen als dat Apple hierboven verteld. Wij hebben echter andere ervaringen …

Geschreven tekst inscannen met iOS 15.4: onze bevindingen

Ging het allemaal maar zo gemakkelijk als de instructievideo van Apple doet lijken. Helaas is het handschrift van je redacteur van dienst niet de meest leesbare. We hebben dus even goed gefocust om het allemaal zo duidelijk mogelijk op te schrijven in blokletters. Maar helaas, geen enkele vorm van herkenning van de geschreven woorden.

Toen hadden we het idee om de probeer-alinea in het Engels op te schrijven, maar nee; ook daar is ons handschrift blijkbaar té onleesbaar voor. Misschien moeten we het bij iets beter licht scannen? Nope. Er werd louter wartaal gegenereerd.

Diep in de put over deze reeks kalligrafische beledigingen van een app, richtten wij ons tot een collega. Zij heeft een mooi handschrift. Als het ook daar niet mee lukt, kan je redacteur zich tenminste iets beter voelen. Het resultaat zie je in de bovenstaande afbeelding. De Notities-app scant wel een aantal woorden, maar geen hele zinnen. Of het sneller is dan gewoon typen vragen wij ons af.

De gescande woorden veranderen telkens bij een lichte verandering in camerahoek. Als je dus eenmaal denkt de juiste woorden te hebben gevonden, moet je met je duim naar de ‘Voeg toe’-knop. De resulteert automatisch in het schudden van je camera en plots ben je het kleine aantal goed herkende woorden kwijt. Je boodschappenlijstje ‘gewoon’ intikken in de Notities-app gaat vele malen sneller.

De afbeeldingen tonen overigens de twee beste pogingen van iPhoned. Misschien lukt het op jouw iPhone of iPad beter! We weten wel dat de Livetekst-functie uitstekend zijn ding doet bij geprinte alinea’s. Aan de herkenning van handschriften en het inscannen ervan mag Apple volgens ons echter nog meer aan sleutelen.

iOS 15.4 en iPadOS 15.4: Gelukkig veel andere mooie nieuwe functies

Gelukkig is dit niet de enige nieuwe functie van de laatste software updates. Naast een hele rits nieuwe emoji’s hebben iOS 15.4 en iPadOS 15.4 nog een aantal andere nieuwe mooie (werkende) functies geïntroduceerd. Je kan nu een iPhone 12 of nieuwer met Face ID ontgrendelen terwijl je een masker draagt. Ook is universele bediening gelanceerd. Hiermee kun je met één muis, trackpad en toetsenbord zowel je Mac als je iPad bedienen. Wil je dit uitproberen? Bekijk dan onze tips over het instellen van universele bediening.

Check voor een volledig overzicht van nieuwe functies ons artikel over iOS 15.4 en iPadOS 15.4. Ook schreven dezelfde soort stukken over de nieuwe watchOS 8.5 en macOS Monterey 12.3.