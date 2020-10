watchOS 7 gaat beter met de accu van je Apple Watch om. De nieuwe watchOS-update verlengt namelijk de levensduur van je accu door middel van ‘geoptimaliseerd laden’.

Zo werkt geoptimaliseerd laden in watchOS 7

Geoptimaliseerd laden was al op iPhones te vinden, maar in watchOS 7 krijgt de Apple Watch ook de slimme laadfunctie. De oplaadtechniek voorkomt slijtage door te leren wanneer en hoe lang jij je Watch aan de oplader legt. Laad jij je Watch bijvoorbeeld altijd ‘s avonds op? Dan wordt de accu eerst ‘normaal’ opgeladen tot 80 procent.

De laatste 20 procent wordt ongeveer een uur voordat je wakker wordt opgeladen. Zo kan je de volgende ochtend altijd weer je Watch met een volle accu om je pols doen. Het verspreid opladen is beter voor je accu, zodat je de batterij niet lange tijd aan de oplader hangt met een 100 procent volle batterij.

watchOS 7 houdt er ook rekening mee wanneer je een avond niet thuis slaapt en dus misschien ook een ander oplaadritme hebt. Dat werkt het beste wanneer je de locatievoorzieningen van je Watch aan hebt staan. Deze staan standaard aan, maar kun je ook zelf als volgt aanzetten:

Open de Instellingen-app op je Watch en tik op ‘Privacy’; Tik op ‘Locatievoorzieningen’ en zet de schakelaar aan; Scroll naar beneden en tik op ‘Systeem-voorzieningen’; Zet de schakelaar aan achter ‘Systeemaanpassing’; Scroll naar beneden en tik op ‘Belangrijke Locaties’ Voer je toegangscode in en zet ook hier de schakelaar aan.

De locaties blijven op de Apple Watch staan en worden niet naar Apple of derden gestuurd.

Zo schakel je Geoptimaliseerd laden uit

Geoptimaliseerd laden is standaard ingeschakeld in watchOS 7, maar het kan natuurlijk voorkomen dat je je Watch toch even sneller moet opladen dan normaal. Dan kan je geoptimaliseerd laden heel makkelijk tijdelijk uitschakelen. Dat werkt als volgt:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch en tik op Batterij; Scroll naar beneden en tik op ‘Batterijconditie’ Scroll naar beneden en tik op ‘Geoptimaliseerd opladen’; Of schakel de functie helemaal uit door op ‘Schakel uit’ te tikken.

Wil je geoptimaliseerd laden toch weer inschakelen? Dan kun je bovenstaande stappen herhalen en de functie weer inschakelen. Onder ‘Batterijconditie’ kun je ook zien wat de capaciteit van je accu is. Heb je net een nieuwe Apple Watch Series 6 of SE? Dan is de capaciteit waarschijnlijk 100 procent.

Zodra dit percentage naar beneden gaat is je accu wat versleten en zul je je slimme horloge sneller aan de stroom moeten leggen. Door geoptimaliseerd laden te gebruiken blijft de capaciteit zo hoog mogelijk en zul je dit percentage zo min mogelijk zien zakken.

