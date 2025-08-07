Gemist telefoongesprek op iPhone? Zo vergeet je nooit meer terug te bellen

Mis je regelmatig een telefoongesprek op je iPhone en vergeet je vervolgens om terug te bellen? Schakel dan deze functie in, zodat je nooit meer een telefoongesprek vergeet!

Telefoon-app in iOS 26

De Telefoon-app op je iPhone krijgt er binnenkort veel meer functies bij! Met iOS 26 brengt Apple grote veranderingen naar de iPhone. Veel applicaties van het bedrijf krijgen meer features én een nieuwe indeling. Dat is ook het geval bij de Telefoon-app, want Apple breidt de applicatie uit met een aantal handige verbeteren. Eén van die verbeteringen zorgt ervoor dat je nooit meer een telefoongesprek vergeet op je iPhone.

Heb je een telefoongesprek gemist op je iPhone? Dan ontvang je daar nu nog alleen een melding van. Vanaf iOS 26 krijg je er een handige functie bij, want je kunt dan herinneringen instellen bij een gemiste oproep. De nieuwe feature wordt door Apple een Terugbelherinnering genoemd, waarbij je zelf bepaalt op welk moment je een reminder ontvangt. Zo vergeet je nooit meer terug te bellen bij een gemist telefoongesprek.

Terugbelherinneringen instellen

De Telefoon-app krijgt er met Terugbelherinneringen een handige functie bij, zeker als je regelmatig gebeld wordt. Waar je nu nog zelf moet onthouden dat je terug moet bellen naar een bepaald nummer, is dat vanaf iOS 26 niet meer nodig. In plaats daarvan stel je een reminder in, zodat je iPhone een herinnering voor een gemist telefoongesprek stuurt. Benieuwd hoe dat werkt? Terugbelherinneringen schakel je als volgt in:

Open de Telefoon-app op je iPhone; Tik op het tabblad ‘Recent’ onderin de menubalk; Ga naar een telefoongesprek en veeg dit gesprek naar links; Tik op het blauwe symbool met de klok; Bepaal tot slot de duur van de Terugbelherinnering.

Je hebt bij het instellen van de herinnering de keuze uit een reminder na één uur, een herinnering voor dezelfde avond of voor de volgende ochtend. Wil je zelf bepalen wanneer je de Terugbelherinnering ontvangt? Kies dan voor ‘Herhaal later…’, bij deze optie kies je zelf het precieze tijdstip waarop je een reminder voor het telefoongesprek op je iPhone binnenkrijgt. Hiervoor gebruikt Apple de Herinneringen-app, die vanaf iOS 26 een direct koppeling krijgt in de Telefoon-app.

Meer over de Telefoon-app

De Telefoon-app krijgt er in iOS 26 een handige functie bij, want met Terugbelherinneringen vergeet je nooit meer een telefoongesprek op je iPhone. De functie werkt overigens bij inkomende én uitgaande oproepen. Je kunt dus ook een reminder instellen voor een telefoongesprek dat jij bent gestart. Dat komt vooral van pas als iemand niet bereikbaar was, of als er nog een gesprek volgt na de telefoonoproep.

Naast het instellen van een herinnering voor een telefoongesprek krijgt de Telefoon-app op de iPhone meer nieuwe functies in iOS 26. Zo voert je iPhone voortaan een screening uit bij inkomende oproepen van onbekende nummers en komt er een nieuwe ringtone naar je smartphone. Benieuwd wat er nog meer verandert in de Telefoon-app? Lees dan hier meer over bellen met de iPhone in iOS 26! Wil je weten wanneer je de Terugbelherinneringen kunt gebruiken? Bekijk dan hier wanneer iOS 26 verschijnt!