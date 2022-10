Zo leer je je iPhone een nieuw geluid kennen (en krijg je een melding)

Met de functie Geluidsherkenning waarschuwt je iPhone je als hij een specifiek geluid detecteert, zoals de deurbel. Met iOS 16 kun je eigen geluiden toevoegen – en dit is hoe.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geluidsherkenning iPhone

Geluidsherkenning is een toegankelijkheidsfunctie en werd voor het eerst geïntroduceerd in iOS 15. Gaat bijvoorbeeld het brandalarm af of rinkelt de deurbel? Dan waarschuwt de iPhone (of Apple Watch) je – als je de functie hebt ingeschakeld – met een push-notificatie.

Helaas werkt Geluidsherkenning niet bepaald nauwkeurig. Zeker als je de voorgeprogrammeerde optie ‘Deurbel’ hebt geactiveerd, geeft de functie nogal vaak vals alarm. Het nieuwe iOS 16 maakt dit een stuk beter, want daar kun je Geluidsherkenning een nieuw geluid aanleren.

Aangepast geluid toevoegen aan Geluidsherkenning

Apple heeft al een overvloed aan geluiden die je iPhone kan detecteren, maar je kunt nu dus ook je eigen geluid toevoegen. Dit maakt de functie een stuk nauwkeuriger en je hebt dan minder vaak last van vals alarm. Dit is hoe het werkt:

Open de Instellingen-app van je iPhone en selecteer ‘Toegankelijkheid’; Kies voor de optie ‘Geluidsherkenning’ en schakel de optie in als je dit nog niet hebt gedaan. Tik op ‘Geluiden’ en scrol naar beneden. Kies voor ‘Aangepast toestel of aangepaste deurbel’. Tik op ‘Ga door’, geef het geluid een naam en tik opnieuw op ‘Ga door’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je gaat je iPhone nu leren om een alarm, deurbel of elektronisch geluid te detecteren. Zorg dat je je iPhone in de buurt van de geluidsbron houdt en minimaliseer het achtergrondgeluid. Kies ‘Begin met luisteren’ en zorg dat het geluid te horen is.

Je iPhone moet het geluid minstens vijf keer horen. Daarna wordt je geluid opgeslagen onder de naam die je hebt gekozen. Zorg dat de nieuwe waarschuwing is ingeschakeld en je iPhone zal je voortaan waarschuwen als hij het opgenomen geluid heeft gedetecteerd.

Wil je meer iOS 16-tips lezen? Check ze hieronder!