Zo verberg je het irritante geluid uit-icoontje op de iPhone 15 Pro

De mute-knop ontbreekt bij de iPhone 15 Pro (Max), waardoor er voortaan een geluid uit-icoontje in de statusbalk staat. Zo schakel je dat uit.

Geen mute-knop meer bij de iPhone 15 Pro

Een opvallende nieuwe feature van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max is de actieknop. Je kunt bij de nieuwe iPhone zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je de knop indrukt. Zo hoef je de iPhone niet meer te ontgrendelen en naar een bepaalde app te gaan. De nieuwe button vervangt de mute-knop, de schakelaar die we al jaren terugvinden boven de volumeknoppen van de iPhone.

Apple neemt dus definitief afscheid van deze schakelaar bij de iPhone 15 Pro (Max). Gebruikte je de knop vaak? Geen zorgen dan, want je kunt de actieknop dezelfde functie geven. Bij de iPhone 15 Pro (Max) verschijnt er dan wel een nieuw geluid uit-icoontje in beeld, zodat je weet dat je telefoon in de stille modus staat. Wil je dat symbooltje niet continu in beeld hebben? Zo zet je dat uit.

Zo schakel je het icoontje uit

Bij de iPhone 15 Pro (Max) kun je zelf instellen welke functie er wordt geactiveerd als je de actieknop indrukt. Het is nog steeds mogelijk om de stille modus in te schakelen met de knop, maar die optie is nu ook aan het bedieningspaneel toegevoegd. Als je de stille modus dan inschakelt, wordt er door de nieuwe actieknop een geluid uit-icoontje weergegeven naast de klok bovenin je beeldscherm.

Juist dat zorgt nu voor klachten, want veel iPhone-gebruikers vinden het symbooltje irritant. Gelukkig is er een snelle manier om uit te schakelen dat het plaatje in de stille modus verschijnt bij de iPhone 15 Pro (Max). Volg daarvoor deze stappen:

Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘Horen en voelen’; Schakel ‘Toon in statusbalk’ uit.

Door deze functie uit te zetten, wordt niet meer weergegeven dat je telefoon in de stille modus staat. Pas wel op, want je iPhone maakt dan dus geen geluid meer als je bijvoorbeeld wordt gebeld. Zonder het geluid uit-icoontje bij je iPhone 15 Pro (Max) kun je dat al snel vergeten. Heb je jouw iPhone altijd in de stille modus staan? Dan is dat natuurlijk geen probleem.

Meer weten over de iPhone 15?

De mute-knop wordt bij de iPhone 15 Pro (Max) vervangen door de nieuwe actieknop, maar je kunt dus nog steeds de stille modus aan de knop verbinden. Daarnaast heb je de keuze uit nog acht andere functies, waardoor je per situatie kunt bepalen wat er gebeurt als je de actieknop indrukt. Lees hier welke opties Apple je geeft bij het instellen van de nieuwe actieknop.

Het instellen van de stille modus gaat bij de iPhone 15 Pro (Max) dus net iets anders, maar dat is niet de enige nieuwe functie van de telefoon. Wil je meer weten over de nieuwe iPhones? Lees dan hier alles over de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Check ook de prijzen van de iPhones in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

