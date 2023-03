Hier download je de wallpaper van de gele iPhone 14

Gisteren presenteerde Apple (niet helemaal onverwacht) een nieuwe kleur voor de iPhone 14. Die is geel, en daar hoort uiteraard een passende wallpaper bij. En je downloadt hem op iPhoned.

Gele iPhone 14 wallpaper

Op de redactie van iPhoned zijn we er nog niet over uit wat we van de nieuwe gele iPhone 14 moeten vinden. Is die tint nou heel mooi of slaat Apple de plank mis? Feit is wel dat het lente uitstraalt, en laat dat juist de bedoeling zijn van deze verrassende voorjaars-release (ook al vriest en sneeuwt het nog buiten).

Zoals het hoort bij een nieuwe kleur iPhone, krijgt dat nieuwe model ook een nieuwe wallpaper in een bijpassende kleur. De hoofdkleur ervan is natuurlijk geel, daarnaast zit er ook nog wat groen in. Wat ons betreft, past deze wallpaper heel goed bij de groene iPhone 13 (Pro), de sterrenlicht iPhone 14 of de gouden iPhone 14 Pro. Maar ook diverse ipad-modellen ziet die er goed uit – mits je een goede uitsnede pakt.

Download de wallpaper van de gele iPhone 14

Vanaf iOS 16.4 is de nieuwe wallpaper waarschijnlijk standaard beschikbaar op alle iPhone 14 (Plus)-modellen. Je vindt hem dan bij de collecties wanneer je een nieuwe achtergrondafbeelding instelt. Kun je niet zo lang wachten of wil je de wallpaper op een ander Apple-apparaat gebruiken? Dan download je hem gewoon hieronder:

→ Download de wallpaper via deze link

Gele iPhone 14 kopen

Wil je toch liever meteen de volledige ‘Yellow‘-ervaring? De gele iPhone 14 (Plus) is al te pre-orderen bij onderstaande webshops. Of kijk gewoon in onze prijsvergelijker. Daar zal binnenkort ook de gele variant opduiken.

iPhone 14 los:

