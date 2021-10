Geld pinnen met je iPhone: zo kun je zonder bankpas geld opnemen

Geld pinnen met je iPhone: het is mogelijk. Klanten van ABN AMRO kunnen sinds kort geld opnemen zonder bankpas. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Geld pinnen met je iPhone: zo werkt het

ABN AMRO heeft de primeur te pakken. Als eerste Nederlandse bank laat het klanten sinds kort geld pinnen zonder betaalpas. Het enige dat zij nodig hebben, is een telefoon. Via de app van ABN AMRO kunnen zij bij een geldautomaat een bedrag kiezen en de transactie goedkeuren door een qr-code te scannen.

Wil je ook geld pinnen met je iPhone? Dat is heel simpel:

Zorg dat je de nieuwste versie van de ABN AMRO-app op je iPhone hebt staan; Ga naar een betaalautomaat van Geldmaat en kies voor de optie om zonder betaalpas te pinnen; Pak je iPhone erbij en scan de qr-code op het scherm van de automaat; Log nu in bij je bank-app (met een code, gezichtsherkenning of vingerafdruk); Kies de betaalrekening waarvanaf je wil pinnen en geef het bedrag op; Bevestig je keuzes en klaar ben je.

Geld pinnen met je iPhone is gratis. Er zijn dus geen extra kosten aan verbonden. Wel is het belangrijk dat je gaat pinnen bij een automaat van Geldmaat, de gezamenlijke geldautomaten van alle grote banken. Bij andere geldautomaten kun je namelijk niet pinnen met je smartphone.

Op dit moment is ABN AMRO de enige bank waarbij je geld kunt pinnen met je smartphone. Andere banken, zoals ING, Rabobank en SNS, hebben nog niet bekendgemaakt of (en wanneer) de functie toegevoegd gaat worden.

De toekomst is contactloos?

Zoals je in bovenstaand stappenschema kunt lezen, moet je een qr-code scannen om te pinnen met je iPhone (of andere smartphone). In de toekomst gaat dit veranderen. Dan kun je geld opnemen op precies dezelfde manier als bijvoorbeeld Apple Pay werkt. In dat geval moet je de iPhone dicht bij de geldautomaat houden en vervolgens je identiteit bevestigen, waarna je kunt pinnen.

Momenteel is dit echter nog niet mogelijk, omdat eerst alle Geldmaat-machines een speciale chiplezer nodig hebben. Als alles volgens planning verloopt, worden in 2022 alle geldautomaten hiermee uitgerust.