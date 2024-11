Test je gehoor en gebruik je AirPods Pro 2 als gehoorapparaat

Sinds iOS 18.1 kun je de AirPods Pro 2 gebruiken om je gehoor te testen en zo nodig ook als gehoorapparaat. Zo werkt het.

Test je gehoor met de AirPods Pro 2

Ben je benieuwd hoe het met je gehoor gesteld is en vraag je je af of een hoorapparaat je kan helpen? Met de AirPods Pro 2 kun je sinds iOS 18.1 eenvoudig antwoord krijgen op beide vragen. Je kunt nu namelijk je gehoor testen met de AirPods Pro 2 en je kunt ze bovendien gebruiken als gehoorapparaat. We laten je zien hoe dat werkt.

Om de gehoortest te starten, voer je de volgende stappen uit:

Stop de AirPods Pro 2 in je oren; Open op je iPhone de app Instellingen; Tik op ‘AirPods Pro van [naam]’; Tik op ‘Doe een gehoortest’.

Zorg ervoor dat je in een rustige omgeving zit en volg de stappen op het scherm. Gedurende de test wordt automatisch de modus ‘Niet storen’ in geschakeld. De test duurt ongeveer vijf minuten per oor.

Je krijgt steeds zachter wordende piepjes te horen van verschillende frequentie. Elke keer dat je een piepje hoort, tik je op de knop op het scherm.

Resultaat van de gehoortest

Wanneer je gehoor goed is, verschijnt de tekst ‘Je test geeft aan dat er weinig tot geen gehoorverlies is’. In dat geval hoef je niets te doen. Daarboven zie je twee getallen staan, in dit geval 17 dBHL en 16 dBHL, wat staat voor decibel Hearing Level. Per land verschilt het bij welk gehoorverlies iemand als slechthorend of als doof beschouwd wordt. In Nederland geldt 0 – 30 dB verlies als normaal horend tot licht slechthorend.

Er wordt ook een grafiekje, oftewel audiogram, gemaakt van je gehoortest. Die kun je altijd weer terugvinden in de app Gezondheid. Tik daarvoor rechtsonder op het tabblad ‘Gegevens’ op ‘Resultaten gehoortest’. Heb je meerdere gehoortesten gedaan, dan vind je hier alle resultaten terug.

AirPods Pro 2 als gehoorapparaat

Je kunt je AirPods Pro 2 ook gelijk gebruiken als gehoorapparaat. Daarvoor moet je de functie inschakelen in de Instellingen:

Stop de AirPods Pro 2 in je oren;

Open de app Instellingen op je iPhone;

Tik op ‘AirPods Pro van [naam]’;

Tik op ‘Gehoorassistentie’;

Zorg dat ‘Gehoorapparaat’ staat ingeschakeld.

Voeg ‘Horen’ toe aan het Bedieningspaneel

Verder zorg je ervoor dat de regelaar ‘Horen’ in het Bedieningspaneel staat. Waarschijnlijk is dat al het geval, maar anders pas je het als volgt aan:

Open het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven naar beneden op het scherm);

Zoek naar de regelaar ‘Horen’ (pictogram van een oor);

Zie je die niet, tik dan linksboven op het plusteken;

Tik op ‘Voeg een regelaar toe’;

Typ ‘Horen’ in de zoekbalk en tik op het overeenkomstige pictogram.

Gehoorassistentie gebruiken

Je bent nu klaar om je AirPods Pro 2 als gehoorapparaat te gebruiken. Volg daarvoor de onderstaande stappen:

Stop de AirPods Pro 2 in je oren;

Open het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven naar beneden op je scherm);

Tik op ‘Horen’ en dan op ‘Gehoorassistentie’.

Je ziet nu een paneel met instellingen die je naar wens nog kunt aanpassen. De functie werkt wel, maar wij ondervonden regelmatig toch wat problemen. Soms stond de optie ‘Gehoorapparaat’ in de Instellingen ineens uitgeschakeld. Waarschijnlijk zal Apple een en ander met een volgende software-update verbeteren.

Live luisteren

De functie ‘Live luisteren’ kan soms ook helpen om mensen beter te verstaan. Zeker wanneer je moeite hebt om in een rumoerige ruimte een gesprek te volgen. Dit is geen nieuwe functie, maar kan in sommige gevallen wel heel doeltreffend zijn. De functie staat een stukje onder de optie ‘Gehoorassistentie’.

Wil je deze functies weer uitschakelen, dan gaat dat op exact dezelfde manier: tik gewoon nog een keer op ‘Gehoorassistentie’ of op ‘Live luisteren’. En sluit daarna het Bedieningspaneel.

AirPods Pro 2 kopen

