iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Jouw iPhone heeft een geheime knop (en zo activeer je die)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
3 februari 2026, 9:43
2 min leestijd
Jouw iPhone heeft een geheime knop (en zo activeer je die)

Mis je de vertrouwde thuisknop op je iPhone? Wij laten zien hoe je deze knop weer terug kunt krijgen (en meer)!

Lees verder na de advertentie.

Jouw iPhone heeft een geheime knop (en zo activeer je die)

De fysieke Home-knop op de iPhone is al jaren verdwenen. Het laatste model met zo’n knop was de derde generatie iPhone SE. Maar sommige iPhone-gebruikers missen deze knop stiekem een beetje.

Voor al deze gebruikers hebben we goed nieuws. Je kunt namelijk een virtuele Home-knop toevoegen die vrijwel geen ruimte inneemt en dezelfde opties heeft als de vertrouwde thuisknop.

assistivetouch op iphone

De functie die we daarvoor gebruiken is AssistiveTouch. Deze functie is oorspronkelijk ontwikkeld om de iPhone toegankelijker te maken voor mensen die moeite hebben met gebaren of knoppen. In de praktijk is AssistiveTouch voor vrijwel iedereen ontzettend handig. Zo stel je het in!

Zo geef je je iPhone weer een thuisknop

  1. Ga naar ‘Instellingen’;

  2. Tik op ‘Toegankelijkheid’;

  3. Onder ‘Fysiek en motorisch’ tik je op ‘Aanraken’;

  4. Tik op ‘AssistiveTouch’ en zet de schuifknop bij ‘AssistiveTouch’ op aan.

Je ziet nu een ronde knop op het scherm van je iPhone verschijnen. Deze knop kun je naar wens verplaatsen. Standaard heeft deze knop alleen de functie van een thuisknop, want als je erop tikt wordt het hoofdscherm geopend.

AssistiveTouch knoppen aanpassen

Maar je kunt hier ook meer functies aan hangen. Dat doe je op het scherm waar je net de AssistiveTouch-functie hebt ingeschakeld. Onder ‘Aangepaste taken’ kun je nog wat zaken toevoegen of aanpassen. ‘Enkel tikken’ is de enige die standaard staat ingesteld en door daarop te tikken kun je ook die aanpassen.

Bij ‘Dubbel tikken’ en ‘Lang indrukken’ kun je meer functies toevoegen. Zo kun je bijvoorbeeld de camera starten of het scherm vergrendelen. Er is een hele lijst met functies die je voor deze ‘geheime’ knop op je iPhone kunt gebruiken.

Ben je op zoek naar meer handige tips? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief! En check daarnaast de meest recente tips hieronder!

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Basisinstellingen iOS 26

Bekijk ook

Deze iOS 26-functie vindt iedereen vervelend – maar zo los je dat op

Deze iOS 26-functie vindt iedereen vervelend – maar zo los je dat op

1 februari 2026

Vervelend probleem met de iPhone-wekker: zo voorkom je dat jij je verslaapt

Vervelend probleem met de iPhone-wekker: zo voorkom je dat jij je verslaapt

23 januari 2026

iOS 26.1 vs iOS 26.3: deze Apple-app krijgt er een handige functie bij

iOS 26.1 vs iOS 26.3: deze Apple-app krijgt er een handige functie bij

22 januari 2026

Deze verborgen iPhone-functie maakt de Foto’s-app véél slimmer

Deze verborgen iPhone-functie maakt de Foto’s-app véél slimmer

20 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren