Mis je de vertrouwde thuisknop op je iPhone? Wij laten zien hoe je deze knop weer terug kunt krijgen (en meer)!

Jouw iPhone heeft een geheime knop (en zo activeer je die)

De fysieke Home-knop op de iPhone is al jaren verdwenen. Het laatste model met zo’n knop was de derde generatie iPhone SE. Maar sommige iPhone-gebruikers missen deze knop stiekem een beetje.

Voor al deze gebruikers hebben we goed nieuws. Je kunt namelijk een virtuele Home-knop toevoegen die vrijwel geen ruimte inneemt en dezelfde opties heeft als de vertrouwde thuisknop.

De functie die we daarvoor gebruiken is AssistiveTouch. Deze functie is oorspronkelijk ontwikkeld om de iPhone toegankelijker te maken voor mensen die moeite hebben met gebaren of knoppen. In de praktijk is AssistiveTouch voor vrijwel iedereen ontzettend handig. Zo stel je het in!

Zo geef je je iPhone weer een thuisknop Ga naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Toegankelijkheid’; Onder ‘Fysiek en motorisch’ tik je op ‘Aanraken’; Tik op ‘AssistiveTouch’ en zet de schuifknop bij ‘AssistiveTouch’ op aan.

Je ziet nu een ronde knop op het scherm van je iPhone verschijnen. Deze knop kun je naar wens verplaatsen. Standaard heeft deze knop alleen de functie van een thuisknop, want als je erop tikt wordt het hoofdscherm geopend.

Maar je kunt hier ook meer functies aan hangen. Dat doe je op het scherm waar je net de AssistiveTouch-functie hebt ingeschakeld. Onder ‘Aangepaste taken’ kun je nog wat zaken toevoegen of aanpassen. ‘Enkel tikken’ is de enige die standaard staat ingesteld en door daarop te tikken kun je ook die aanpassen.

Bij ‘Dubbel tikken’ en ‘Lang indrukken’ kun je meer functies toevoegen. Zo kun je bijvoorbeeld de camera starten of het scherm vergrendelen. Er is een hele lijst met functies die je voor deze ‘geheime’ knop op je iPhone kunt gebruiken.

