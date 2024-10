iPhone-tips: deze geniale functies van de Rekenmachine kende je nog niet

De Rekenmachine op je iPhone heeft met de komst van iOS 18 heel wat nieuwe functies gekregen. In de iPhone-tips van deze week laat iPhoned je zien hoe ze werken!

Nieuwe functies Rekenmachine iOS 18

In eerste instantie ziet de Rekenmachine er in iOS 18 hetzelfde uit. Toch zijn er heel wat nieuwe functies toegevoegd. Zo kun je naast de weergave Standaard ook kiezen voor Wetenschappelijk in portretmodus. Ook kun je eerder uitgevoerde berekeningen opnieuw bekijken en eenvoudig eenheden omrekenen.

Verder kun je met Wiskundenotities allerlei berekeningen op het scherm tekenen, die dan direct voor je worden opgelost. Dat is vooral handig op een iPad, waar de Rekenmachine-app sinds iPadOS 18 ook beschikbaar is. We laten je zien hoe je de nieuwe functies van de Rekenmachine gebruikt.

1. Wiskundenotities

De functie Wiskundenotities is beschikbaar in de app Rekenmachine op de iPhone en de iPad, met iOS 18 en iPadOS 18, en gebruik je als volgt:

Open de app Rekenmachine; Tik linksonder op het rekenmachine-pictogram; Tik op ‘Wiskundenotities’; Nu tik je rechtsonder op het pictogram ‘Nieuwe notitie’; Tik op het pennetje (rechts); Tik nu op het meest linkse pennetje.

Je kunt nu gewoon een wiskundig probleem tekenen. Vergeet daarbij het teken ‘=’ aan het eind niet, anders wordt er niets uitgerekend. Je moet wel enigszins netjes tekenen om ervoor te zorgen dat alles correct wordt herkend. Om die reden werkt het op een iPad net wat prettiger dan op een iPhone.

2. Gebruik weergave Wetenschappelijk in portretmodus

Tot nog toe moest je om de weergave Wetenschappelijk te gebruiken, je iPhone naar landschapsmodus draaien. Dat is sinds iOS 18 niet meer nodig, want je kunt nu je iPhone gewoon vast blijven houden en toch gebruikmaken van de weergave Wetenschappelijk in de app Rekenmachine. Het enige wat je hoeft te doen is linksonder op het rekenmachine-icoon tikken en te kiezen voor Wetenschappelijk. Vervolgens gebruik je de rekenmachine gewoon zoals je gewend bent.

3. Bekijk eerder uitgevoerde berekeningen

De Rekenmachine houdt sinds iOS 18 bij welke berekeningen je hebt uitgevoerd. Om ze te bekijken, tik je linksboven op het menu-icoontje. Je ziet dan gelijk de berekeningen die je in de afgelopen 30 dagen hebt uitgevoerd.

Je kunt op één van die berekeningen tikken om er weer mee verder te gaan. Je kunt er ook lang op drukken, waarna je de keuze krijgt tussen ‘Kopieer uitdrukking’ en ‘Kopieer resultaat’. Via de knop ‘Wijzig’ kun je ten slotte nog specifieke of desgewenst alle berekeningen uit de lijst verwijderen.

4. Eenheden omrekenen

De Rekenmachine heeft sinds iOS 18 een speciale modus voor het omrekenen van eenheden. Tik daarvoor op het rekenmachine-icoontje linksonder en schakel de optie ‘Reken om’ in. Als je nu op de eenheid naast een van de velden tikt, verschijnen er 15 soorten eenheden, zoals valuta, temperatuur en gewicht, waarnaar je kunt overschakelen.

Rekenmachine iOS 18

Dit zijn alle nieuwe functies van de Rekenmachine in iOS 18. Het is best een flinke upgrade ten opzichte van wat je gewend was. Je kunt er nu eigenlijk alles mee wat je ooit nodig gaat hebben. Een fysieke rekenmachine heb je nu echt nooit meer nodig!

Meer iPhone-tips?

