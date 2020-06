Je bent gehackt en kunt ineens niet meer bij je Facebook, Instagram, of e-mail? Wat moet je in zo’n geval doen? Dit is hoe je omgaat met gehackt zijn in drie stappen.



‘Ik ben gehackt’: een stappenplan

In 2019 werden de social media-profielen van een kleine 170,000 Nederlanders gehackt. Dat komt neer op 1,8 procent van de bevolking, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor.

Sommige diensten hebben speciale procedures voor mensen die gehackt zijn, zoals Facebook. Indien je account gekaapt is, dan kun je dit aangeven op een speciale webpagina. De precieze stappen verschillen dan ook per soort hack, maar je zou altijd de volgende dingen moeten doen.

1. Wachtwoorden wijzigen

Worden er ineens allemaal Facebook-pagina’s vanuit jouw naam leuk gevonden, of krijgen je Instagram-vrienden allemaal vage berichtjes van je? Dan is de kans groot dat je gehackt bent en een vreemde is binnengedrongen.

Wanneer je nog toegang hebt tot je account, is het dan belangrijk om zo snel mogelijk je wachtwoord te wijzigen. Op die manier ontneemt je de hacker toegang, want diegene heeft nog jouw oude wachtwoord.

Heb je geen toegang meer tot het account? Ook dan moet je zo snel mogelijk je wachtwoord resetten. De meeste websites sturen dan een verificatiebericht naar je gekoppelde e-mailadres, of telefoonnummer. Van hieruit kun je alsnog een nieuw wachtwoord aanmaken.

2. Zet de hacker buitenspel

We loggen op steeds meer plekken in op social media. Deze locaties worden in de instellingen beheerd. Zodra je het wachtwoord hebt veranderd, is het belangrijk om de ingangen van de hacker af te snijden.

Dit doe je door zogenoemde sessies te beëindigen. Dit zijn locaties waarvandaan jouw account is ingelogd. Ook is het verstandig om apps die toegang hebben tot jouw account te verwijderen: mogelijk zijn ze gehackt. Hieronder vind je per social medium hoe je sessies en externe apps verwijdert:

3. Door wie ben je gehackt?

Hacken wordt een steeds groter probleem. Het is daarom belangrijk dat je je e-mailprovider, Facebook, Instagram, Twitter of andere websites laat weten dat je gehackt bent. Neem contact op met de klantenservice en geef zoveel mogelijk informatie door.

Vermeld in ieder geval altijd vanaf wanneer je ongeveer gehackt bent, wie de mogelijke dader is en geef aan wat je zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen. Mogelijk pakt het sociale medium je klacht op, bijvoorbeeld als er meerdere soortgelijke verhalen verschijnen.

Hacken voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, en dat geldt ook voor gehackt worden. Uit de cybersecuritymonitor blijkt dat in 45 procent van de gevallen hackers gewoon toegang hadden tot het account van het slachtoffer. Ze waren bijvoorbeeld al standaard ingelogd op het profiel van diegene. Volg deze tips om hacken te voorkomen:

Wees zorgvuldig met je aanmeldgegevens en laat deze niet rondslingeren; Maak een sterk wachtwoord aan en maak gebruik van hoofdletters, kleine letters, cijfers en vreemde tekens. Nog beter: gebruik een goede wachtwoorden-app. Deze maakt niet alleen sterke toegangscodes aan, maar onthoudt ze ook nog; Controleer regelmatig of je gehackt bent door bijvoorbeeld te kijken op de website van de politie en ‘Have I been Pwned?‘; Schakel tweestapsverificatie in om je accounts extra veilig te maken. Bij het inloggen heb je dan niet alleen aanmeldgegevens nodig, maar ook een aanvullende code die bijvoorbeeld per e-mail of sms verzonden wordt.

iPhone beveiligen

Apple maakt van privacy en veiligheid een belangrijke feature. Lees onze praktische iPhone-privacytips om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, of bekijk onderstaande video. Bekijk ook vooral ons artikel over het beveiligen van je iPhone zonder aanvullende apps te downloaden.

