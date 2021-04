Heb je een nieuwe iPad Pro of een andere iPad gekocht? Dan wil je vast al je gegevens van een oude iPad overzetten. In deze gids helpen we je stap voor stap.

Alle gegevens van een iPad overzetten

Gemiddeld blijven mensen iPads jarenlang gebruiken, maar de nieuwste iPads, zoals de iPad Air 2020 brengen veel meer functies met zich mee dan oudere iPads. Dat is dan ook goede reden om te upgraden. De iPad Pro 2020 is bovendien een uitstekende iPad voor professioneel gebruik.

Heb je nog een oude iPad, dan is het slim om de gegevens daarvan over te zetten op het nieuwe exemplaar. Zo hoef je niet alle apps handmatig opnieuw te downloaden en blijven je documenten en foto’s bewaard. Apple heeft het overzetten van je data bovendien heel gemakkelijk gemaakt. Je hebt de keuze uit twee manieren: Finder en iCloud.

1. Een iPad overzetten via Finder

Als je een Mac of Windows-pc tot je beschikking hebt, raden we aan om je gegevens op deze manier over te zetten. Voorheen werkte dit via iTunes, maar sinds macOS Catalina zet je je gegevens over via Finder. Controleer van tevoren even of je de meest recente update voor je oude iPad hebt geïnstalleerd en er geen data meer wordt bijgewerkt. Ook heb je een Lightning-kabel nog en moet de iPad voldoende zijn opgeladen. Zijn al deze zaken geregeld, dan kun je onderstaande stappen doorlopen.

Sluit je oude iPad aan op je pc of Mac; Open Finder en selecteer je iPad onder apparaten; Klik op het tabblad ‘Overzicht’ en ‘Codeer iPad-reservekopie’. Zo blijven ook je HomeKit- en gezondheidsgegevens bewaard; Klik op ‘Maak reservekopie’. Het kan even duren tot deze gemaakt is, afhankelijk van de hoeveelheid data; Controleer via ‘Voorkeuren > apparaten’ of de reservekopie correct is bewaard.

Nu de data van je oude iPad verpakt op je computer staat, is het tijd om je nieuwe iPad aan te zetten. Zet de iPad aan en volg de stappen op het scherm tot je de optie ‘Zet reservekopie terug’ kunt kiezen. Daarna kun je onderstaande stappen doorlopen.

Koppel de nieuwe iPad via een kabel met de Mac of pc; Open Finder en selecteer de iPad; Klik op ‘Zet reservekopie terug’ en selecteer de kopie die je zojuist hebt aangemaakt; Vul het wachtwoord in; Alle gegevens worden nu overgezet. Dit kan even duren.

Tijdens het overzetten van de gegevens wordt de tablet meerdere keren opnieuw opgestart. Als dit is voltooid, kun je de installatie afronden door de stappen op het scherm te volgen. Zorg wel dat je iPad de komende uren met wifi verbonden blijft, omdat alle apps die overgezet zijn nu automatisch worden gedownload.

2. Een iPad overzetten via iCloud

Als je internetverbinding goed genoeg is of je geen beschikking hebt tot een pc of Mac, kun je een iPad overzetten ook voltooien via iCloud. Uiteraard moet je wel voldoende ruimte hebben in iCloud om deze reservekopie te kunnen maken. Heb je dat niet, dan raden we aan om de gegevens alsnog via Finder over te zetten.

Hier heb je dus geen kabels voor nodig, al moeten beide tablets wel voldoende opgeladen zijn. Begin door eerst een reservekopie van je oude iPad te maken. Schakel daarna de nieuwe iPad in. Als ze beiden op iOS 11 of hoger draaien, dan is het overzetten zo gepiept. Je hoeft de twee tablets namelijk alleen bij elkaar in de buurt te houden om data over te hevelen.

Tik op ‘Ga Door’ als het scherm in beeld verschijnt; Er verschijnt een animatie van een blauwe cirkel op je nieuwe iPad; Scan deze animatie met de camera van je oude iPad door hem er boven te houden; Voer de toegangscode in; Kies de iCloud-reservekopie.

Net als via Finder kan het even duren tot al je apps opnieuw geïnstalleerd zijn. Laat je nieuwe iPad dus een paar uur met het internet verbonden zijn en zorg dat de accu niet leeg raakt.

Heb je geen iOS 11 op je oude iPad staan? Dan kun je iCloud nog steeds gebruiken om je gegevens over te zetten. In plaats van de camera gebruiken kun je in het venster ‘Apps en gegevens’ kiezen voor ‘Zet iCloud-reservekopie terug’.

