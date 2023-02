Geen WhatsApp-berichten meer op je Fitbit? Zo los je het op

WhatsApp-berichten ontvangen op je Fitbit is met de nieuwste modellen geen enkel probleem, mits je alles goed hebt ingesteld natuurlijk. Maar zelfs al heb je alles goed ingesteld, het gebeurt soms toch dat de meldingen ineens niet meer doorkomen. Klinkt bekend? Hier lees je hoe je dit oplost.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp-meldingen op je Fitbit

Wanneer je een nieuwe Fitbit aanschaft en installeert, werkt over het algemeen alles als een zonnetje. Je draagt hem in bed en tijdens het sporten, je bedient Spotify ermee en je WhatsApp-meldingen verschijnen netjes op de smartwatch.

Toch gebeurt het relatief vaak dat die WhatsApp-berichten op je Fitbit ineens niet meer verschijnen. En omdat alle andere functies gewoon lijken te werken, is het waarschijnlijk dat je in de instellingen van je Fitbit op zoek gaat naar de oplossing. Maar dat is tevergeefs.

Systeemmeldingen delen

Gelukkig is de oplossing niet al te moeilijk. We laten je zien welke stappen je moet nemen:

Open de app Instellingen op je iPhone; Tik op ‘Bluetooth’ en dan op de ‘i’ achter de naam van je Fitbit; Schakel ‘Deel systeemmeldingen’ uit en daarna weer in.

In veel gevallen is het probleem hiermee al opgelost. Ontvang je nog steeds geen WhatsApp-meldingen op je Fitbit of zie je de optie ‘Deel systeemmeldingen’ niet, dan moet je nog een paar stappen ondernemen:

Start je Fitbit opnieuw op; Als er wordt gevraagd of je wilt dat je Fitbit meldingen weergeeft, tik je op ‘Toestaan’; Schakel nu alsnog de optie ‘Deel systeemmeldingen’ in.

Overige instellingen controleren op iPhone

De volgende instellingen op je iPhone zouden in principe al goed moeten staan, maar het is goed om ze toch even te controleren:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Meldingen’; Zorg ervoor dat de optie ‘Toon voorvertoning’ op ‘Altijd’ of ‘Indien ontgrendeld’ staat.

De laatste stap is het controleren van een paar instellingen specifiek voor WhatsApp:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Meldingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘WhatsApp’; Zorg ervoor dat ‘Sta meldingen toe’ is ingeschakeld; Controleer of ‘Toon voorvertoning’ staat ingesteld op ‘Altijd’ of ‘Indien ontgrendeld’.

Deze laatste stappen kun je herhalen voor alle apps waarvan je meldingen wilt ontvangen. Je WhatsApp-meldingen zouden nu gewoon weer op je Fitbit moeten verschijnen.