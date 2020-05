Je wil iemand bellen maar krijgt geen gehoor. Op het scherm van je iPhone zie je de ‘Geen service’-melding staan. Wat betekent dit? En veel belangrijk nog: hoe los je het op? Hierbij zes tips om snel weer verder te bellen.



‘Geen service’ op iPhone: dit kun je doen

Krijg je de melding ‘Geen service’ op je iPhone te zien? Dat betekent dat je toestel geen verbinding kan maken met een zendmast en daardoor niet kan bellen. Ook gebeld worden is niet mogelijk. Krijg je ‘Zoeken’ te zien? In dat geval kun je niet mobiel internetten omdat je iPhone nog naar een mobiel netwerk zoekt. In dit artikel zetten we zes oplossingen op een rij om beide meldingen te verhelpen.

1. Loop even naar buiten

Wanneer je de Geen service-melding op je iPhone krijgt, betekent dit dat je toestel geen verbinding kan maken. Wanneer je hier voorheen geen last van had, ben je hoogstwaarschijnlijk op een locatie waar zendmasten geen of slecht bereik hebben, zoals een gebouw. Ook hebben sommige huizen last van een bepaalde ‘dode hoek’ waar het bereik slecht is.

De simpelste oplossing is daarom om te controleren of je op een andere locatie (in de buitenlucht) wél bereik hebt. Controleer, voordat je doorgaat met onderstaand stappenplan, ook of er niet toevallig iets is gewijzigd in je internetinstellingen.

Open de Instellingen-app en tik op ‘Mobiel netwerk’. Zorg ervoor dat de schakelaar bij ‘Dataroaming’ groen is. Probeer ook altijd even om je iPhone te herstarten: dit lost wonderbaarlijk een hoop problemen op.

2. Alleen geen internet?

Heb je alleen geen mobiel internet, maar kun je wel bellen? Dan is er mogelijk iets aan de hand met de mobiele netwerkinstellingen. Aan de hand van deze stappen kun je deze resetten:

Pak je iPhone erbij en open de Instellingen-app; Kies ‘Mobiel netwerk’ en ga naar ‘Opties mobiele data’; Tik op ‘Mobieledatanetwerk’ en druk op ‘Stel opnieuw’ in; Bevestig je keuze en je mobiele netwerkinstellingen worden gereset.

3. Is er een storing?

Over het algemeen leveren providers prima werk af, maar soms zit er ergens een kink in de kabel. Controleer daarom of er niet toevallig een storing aan de hand is. Een uitstekende website hiervoor is allestoringen.nl. Wanneer je provider daadwerkelijk last heeft van een storing, ligt het probleem in ieder geval niet bij jou en zit er even niets anders op dan geduld hebben.



4. Updaten…

Providers rollen aan de lopende band updates uit om hun netwerk te verbeteren. Deze worden over het algemeen automatisch binnengehaald door je iPhone. Soms moet je het toestel echter een zetje geven en de update(s) handmatig downloaden. Door de aanbiederinstellingen bij te werken weet je zeker dat je toestel over de meest recente software beschikt:

Ga op je iPhone naar de Instellingen-app; Tik op ‘Instellingen’ en kies ‘Algemeen’; Selecteer ‘Info’.

Als er een update klaarstaat zie je een knopje om de aanbiederinstellingen bij te werken. Dit kan even duren. In heel sommige gevallen loont het bovendien om je iOS-versie te updaten. Het is sowieso altijd raadzaam om je iPhone tijdig bij te werken, maar in zeldzame gevallen heb je de updates ook nodig omdat ze problemen uit vorige versies oplossen.

5. …Of begin met een schone lei

Werkte je iPhone prima toen je hem voor het eerst uit de doos haalde, maar krijg je sinds het uitvoeren van een update de ‘Geen service’-melding te zien? Wellicht loont het dan om de netwerkinstellingen juist weer te herstellen.

Je begint hierdoor met een schone lei. Open de Instellingen-app op je iPhone en ga naar ‘Algemeen’ en kies ‘Stel opnieuw in’. Tik vervolgens op ‘Herstel netwerkinstellingen’. Let op: hierbij worden ook alle opgeslagen wifi-netwerken (inclusief wachtwoorden) gewist.

6. Neem contact op met je provider

Hebben alle bovenstaande stappen niet geholpen? Dan is het tijd om contact op te nemen met je provider. Mogelijk is er meer aan de hand dan jij zelf kunt oplossen. Ook is het goed mogelijk dat bijvoorbeeld je simkaart kapot is en daardoor geen contact met de zendmast kan maken. Hierdoor blijf je de ‘Geen service’- of ‘Zoeken’-melding op je iPhone zien.

Om deze laatste mogelijkheid – een kapotte simkaart – uit te sluiten, kan het handig zijn om even van simkaart te ruilen met een vriend(in) of familielid. Werkt de simkaart van die persoon wél in jouw iPhone? Dan heeft je kaartje het waarschijnlijk begeven. Neem contact op met je provider om een vervangend exemplaar te regelen.

