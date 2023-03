Geen mobiel internet tijdens het bellen met je iPhone? Zo los je dat op

Bel jij vaak met je iPhone, maar verdwijnt jouw mobiele internet steeds tijdens het bellen? Super vervelend! Met deze functie los je het probleem op.

Geen internet meer tijdens gesprek op je iPhone

Het is een veelvoorkomend probleem: je start een telefoongesprek op je iPhone, maar je mobiele internet verdwijnt meteen wanneer je het gesprek start. Op het moment dat je ophangt keert je mobiele internet pas weer terug. Super vervelend, zeker als je tijdens het telefoongesprek via internet iets op wilt zoeken of een bericht moet sturen.

Het probleem is bij de meeste iPhones gemakkelijk te verhelpen, waardoor je ook tijdens een telefoongesprek gewoon je mobiele internet kan gebruiken. iPhoned legt je uit hoe je dit probleem verhelpt.

Mobiel internetten tijdens je telefoongesprek

Het hangt af van de provider die je hebt of je tijdens je telefoongesprek mobiel kan internetten. Je provider moet in ieder geval ondersteuning voor 4G of 5G hebben, de meeste providers hebben dat inmiddels wel in Nederland. Alle iPhones sinds de iPhone 5 hebben 4G, dus de kans is groot dat jouw iPhone kan verbinden met een 4G (LTE) netwerk. De iPhone 12 en nieuwer ondersteunt zelfs 5G.

Om mobiel internet tijdens je telefoongesprek in te schakelen, moet je provider daarnaast VoLTE ondersteunen. VoLTE staat voor Voice over LTE, simpel gezegd dus bellen via 4G. Met deze functie ingeschakeld heb je een betere geluidskwaliteit tijdens het bellen, omdat je telefoongesprek via het mobiele netwerk wordt gevoerd. Ondertussen kan je dus met VoLTE surfen op je mobiele netwerk.

Je zet VoLTE op de volgende manier aan:

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Mobiel netwerk’; Kies onder ‘Simkaarten’ het nummer waarvan je de instelingen wilt wijzigen; Tik op ‘Gesprekken en data’; Schakel ‘VoLTE’ in om mobiel internet aan te zetten tijdens een telefoongesprek.

Als bij ‘Gesprekken en data’ geen VoLTE ziet staan, ondersteunt jouw provider de nieuwe functie (nog) niet. Providers die VoLTE wel ondersteunen zijn in ieder geval Vodafone en Tele2.

Een aantal providers hebben deze VoLTE-ondersteuning echter niet, waardoor de kans dus bestaat dat je geen mobiel internet hebt tijdens het bellen met je iPhone. Verbinden met een wifi-netwerk is dan wel nog mogelijk.

