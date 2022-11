Geef je AirPods een flinke bass-boost (in Apple Music en Spotify)

De AirPods klinken prima, maar soms is er niet genoeg bass te horen. iPhoned laat daarom zien hoe je de bass van de AirPods in Apple Music en Spotify flink omhoog schroeft!

Geef je AirPods een bass-boost

De AirPods zijn natuurlijk de perfecte combo bij je iPhone. Ze verbinden automatisch met je smartphone wanneer je ze pakt, zitten goed in je oren en klinken ook nog eens prima. Nou ja, vrij prima. De bass-geluiden van de AirPods zijn soms net wat te zacht.

Gelukkig kun je daar wel wat aan doen, maar dat gaat op verschillende manieren. Dat ligt namelijk aan de streaming-app die je gebruikt. Wij laten je in zien hoe je de bass in Apple Music en Spotify een oppepper geeft!

Meer bass in Apple Music

Het verbeteren van de bass in Apple Music doe je niet in de app zelf. Je moet daarvoor in de instellingen van je iPhone duiken. Volg daarvoor de onderstaande stappen.

Tik op ‘Instellingen’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Muziek’;

Onder het kopje ‘Audio’ tik je op ‘Equalizer’;

Kies in de lijst voor ‘Meer lage tonen’.

Betere bass in Spotify

Ook in Spotify kun je de bass wat krachtiger maken. In tegenstelling tot Apple Music doe je dit wel in de app zelf.

Tik onderaan op ‘Home’ en rechtsboven op het tandwieltje;

Ga naar ‘Afspelen’, scrol naar beneden en tik op ‘Equalizer’;

Kies voor de optie ‘Bass Booster’.

De AirPods met het beste bass-geluid

Er zit ook nog verschil in de bass bij de versies van de oordopjes. Zo zal de bass wat meer aanwezig zijn bij de AirPods Pro dan bijvoorbeeld bij de AirPods 2. Sowieso is de bass bij de AirPods 1 en de AirPods 2 een stuk minder aanwezig dan bij de AirPods 3. Wil je de AirPods met de allerbeste bass? Dan moet je bij de AirPods Pro 2 zijn!

