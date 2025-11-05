Zo gebruik je de officiële app van WhatsApp op je Apple Watch

WhatsApp heeft eindelijk een officiële app voor de Apple Watch uitgebracht – we laten je zien hoe je deze nieuwe app direct kunt gebruiken.

Zo gebruik je de app van WhatsApp op je Apple Watch

Voordat je verder gaat: houd er rekening mee dat WhatsApp werkt op elke Apple Watch met watchOS 10 en nieuwer. Dat betekent dat het alleen mogelijk is om WhatsApp te gebruiken op de Apple Watch Series 4 en nieuwer.

Het eerste wat je moet doen, is ervoor zorgen dat je de meest recente versie van WhatsApp op je iPhone hebt geïnstalleerd. Dat doe je door de App Store te openen, naar WhatsApp te zoeken en indien mogelijk op ‘Werk bij’ te tikken. Pas dan kun je verder met je Apple Watch.

Ga nu naar de Watch-app op de iPhone en scrol op het eerste tabblad naar beneden naar de secties ‘Geïnstalleerd op Apple Watch’ en ‘Beschikbare apps’. Als WhatsApp bij ‘Beschikbare apps’ staat, tik dan op ‘Installeren’. Staat WhatsApp onder ‘Geïnstalleerd op Apple Watch’, dan hoef je niets te doen.

Zo werkt het

Als de app op jouw Apple Watch is geïnstalleerd, kun je de berichten daar openen via het app-icoontje. Dit is een duidelijk verschil met de meldingen die je tot nog toe te zien kreeg. Zo’n melding kon je bijvoorbeeld maar één keer openen. Je chatgeschiedenis wordt nu ook automatisch gesynchroniseerd. Dat wil zeggen, tot en met de afgelopen drie dagen. Oudere berichten zijn niet zichtbaar op de Apple Watch.

Het gebruik is voor de rest heel voor de hand liggen. Je tikt gewoon op het bericht waarop je wilt reageren en dan op ‘Chatbericht’. Je krijgt dan een volledig toetsenbord om op te typen, of te dicteren als je dat liever doet. De spraakherkennings-engine op de Apple Watch is zo goed dat je de tekst bijna niet hoeft te corrigeren. Wil je liever een spraakbericht versturen, dan tik je op het microfoonicoontje naast ‘Chatbericht’.

Foto’s en stickers

Met de officiële Apple Watch-app van WhatsApp kun je eindelijk ook afbeeldingen en stickers in berichten bekijken. Je kunt ze downloaden en laten weergeven in volledige resolutie op het scherm van je Apple Watch.

Toch heeft de Apple Watch-app van WhatsApp nog steeds één grote beperking: je kunt er geen nieuwe gesprekken mee starten. Je kunt alleen maar reageren op inkomende berichten. Bovendien wordt Siri ook niet ondersteund. Mogelijk komt dat bij een van de volgende updates.