Laat je per ongeluk een keer je iPhone uit je handen vallen en meteen heb je een gebarsten scherm te pakken. Maar wat nu?

Gebarsten scherm? Dit is wat je kunt doen (en hoe je het voorkomt)

Een gebarsten scherm is een van vervelendste dingen die je kunt overkomen met je iPhone (of andere smartphone). En het kan behoorlijk duur zijn om zo’n scherm te repareren.

Gelukkig zijn er manieren om ermee om te gaan, maar repareren is uiteindelijk wel een must. Maar waar kun je dat het beste laten doen? En hoe kun je voorkomen dat je in de toekomst weer tegen een gebarsten scherm aankijkt?

Zo’n barst kan in het begin klein zijn, maar als je een beetje pech zal die zich na verloop van tijd over het hele scherm verspreiden. Bij een klein barstje kun je nog tijdelijk overwegen om het maar even zo te laten. Vooral als de barst op de achterkant van je iPhone zit. Maar let ook bij dit soort beschadigingen op, want de scherpe randjes kunnen je verwonden.

(Nog) niet laten repareren

Als je geen tijd hebt om meteen naar een reparatiewinkel te gaan, of je hebt er op dit moment het geld er niet voor, kun je proberen de barst tijdelijk af te dekken. Plak een stukje doorzichtige tape over het gebroken scherm om te voorkomen dat er meer glasscherven loskomen. Je kunt eventueel ook een screenprotector hiervoor gebruiken. Een barst aan de achterkant kun je ‘verbergen’ met een hoesje.

Wees er wel van bewust dat dit slechts een tijdelijke oplossing is. Je loopt de kans dat de barst op den duur groter wordt. Dus laat je toestel toch zo snel mogelijk repareren.

Toch laten repareren: je ontkomt er niet aan

De beste oplossing is natuurlijk om het scherm te laten fixen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

Apple Store : Als je nog garantie of AppleCare+ hebt, kun je je iPhone naar een Apple Store brengen voor reparatie. Heb je dat niet, dan moet je er rekening mee houden dat dit behoorlijk kostbaar kan zijn. Op de iPhone-schermreparatie website van Apple kun je precies zien hoeveel het gaat kosten;

: Als je nog garantie of AppleCare+ hebt, kun je je iPhone naar een Apple Store brengen voor reparatie. Heb je dat niet, dan moet je er rekening mee houden dat dit behoorlijk kostbaar kan zijn. Op de iPhone-schermreparatie website van Apple kun je precies zien hoeveel het gaat kosten; Goedkope reparatiewinkels : Er zijn ook onafhankelijke reparatiewinkels die schermreparaties aanbieden. Dit kan vaak goedkoper zijn dan bij Apple, maar wees voorzichtig. Sommige winkels gebruiken mogelijk niet de beste onderdelen (ook al zeggen ze van wel);

: Er zijn ook onafhankelijke reparatiewinkels die schermreparaties aanbieden. Dit kan vaak goedkoper zijn dan bij Apple, maar wees voorzichtig. Sommige winkels gebruiken mogelijk niet de beste onderdelen (ook al zeggen ze van wel); Doe-het-zelf kits: Voor de handigste gebruikers zijn er kits beschikbaar waarmee je zelf je iPhone-scherm kunt vervangen. Dit kan wat kosten besparen, maar je hebt er wel de juiste tools en kennis voor nodig om het goed te doen. Check de zelfservice-reparatie website voor meer informatie.

Gebarsten scherm voorkomen

Er zijn meerdere manieren om je telefoon te beschermen tegen vallen of stoten. Dit geeft natuurlijk geen volledige garantie, maar zorgt er wel voor dat je toestel beter tegen een stootje kan.

Gebruik een stevige hoes

Een hoes kan een goede bescherming bieden tegen val- of stootschade. Kies voor een hoes die je iPhone volledig omsluit, inclusief de hoeken. Dit zijn vaak de meest kwetsbare delen van je toestel. Er zijn veel verschillende stijlen en materialen om uit te kiezen. Er zijn zelfs robuuste hoesjes die speciaal zijn ontworpen om de ergste schokken te absorberen; Gebruik een schermprotector

Een screenprotector is een dunne plastic of glazen laag die je op het scherm aanbrengt om te voorkomen dat het direct in contact komt met harde oppervlakken bij een val. Dit kan je scherm beschermen tegen krassen en kleinere barsten; Wees voorzichtig bij het vasthouden van je telefoon

Dit ligt misschien voor de hand, maar wees voorzichtig wanneer je je iPhone vasthoudt. Vooral tijdens het lopen in een drukke omgeving.

