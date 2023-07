Verborgen functies voor de zijknop van je iPhone – zo stel je ze in

De zijknop van je iPhone heeft veel verborgen functies, die je zelf kunt instellen. Wij leggen je uit hoe je de zijknop nieuwe functies geeft.

Lees verder na de advertentie.

Verborgen functies voor de zijknop

De zijknop van je iPhone heeft behoorlijk wat functies. Met de knop zet je natuurlijk je iPhone aan en uit, maar dat is niet alles. Wanneer je twee keer op de zijknop drukt verschijnt je betaalpas in beeld. Je activeert dan Apple Pay, zodat je met je iPhone kunt betalen. Daar houdt het niet op, want je kunt de knop nog meer functies geven.

Het is namelijk ook mogelijk om in te stellen dat een bepaalde actie wordt uitgevoerd als je drie keer op de zijknop drukt. Zo krijgt de zijknop van je iPhone er dus nóg meer functies bij, maar dat moet je wel zelf even instellen. Wil je de knop multifunctioneel maken? Wij leggen je uit hoe je dat doet.

Zijknop van je iPhone instellen

Er kunnen verschillende functies worden uitgevoerd door drie keer op de zijknop van je iPhone te drukken. Zo is het mogelijk om achtergrondgeluiden aan te zetten, een vergrootglas te activeren of in te zoomen. Je kunt meerdere functies aan de knop toevoegen, zodat jouw meestgebruikte acties met drie drukken op de knop worden geactiveerd. Het toevoegen van nieuwe functies gaat als volgt:

Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Open ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Activeringsknop’; Selecteer de gewenste functies.

Je kunt hier zoveel extra functies voor de zijknop van je iPhone selecteren als je zelf wilt. Als je vervolgens drie keer op de zijknop drukt, verschijnt de selectie in een lijst op je scherm. Je kiest dan zelf welke functie er wordt uitgevoerd door erop te tikken. De volgorde van deze lijst pas je eveneens aan onder ‘Toegankelijkheid > Activeringsknop’. Daar kun je de functies hoger of lager plaatsen op de lijst.

