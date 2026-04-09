Deze 3 functies op de Apple Watch moet je direct inschakelen (en zo doe je dat)

Je Apple Watch heeft veel handige features, maar ze staan lang niet allemaal aan. Deze drie verborgen functies moet je direct inschakelen op je Apple Watch!

Functies op de Apple Watch

Apple brengt regelmatig nieuwe functies naar de Apple Watch. Met software-updates krijgt watchOS steeds meer opties, die de Apple Watch weer wat beter maken. De kans is daarom groot dat je nog lang niet alle instellingen kent, zelfs als je jouw Apple Watch iedere dag draagt. Wil je nog meer uit je Apple Watch halen? Pas dan deze drie instellingen zo snel mogelijk aan, zodat jouw smartwatch nog beter werkt!

1. Tik dubbel

Tik dubbel was het eerste gebaar dat Apple naar de Apple Watch bracht. Deze functie is beschikbaar op nieuwere Apple Watches, dat zijn de Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 2 en de Apple Watch Ultra 3. Met Tik dubbel kun je muziek pauzeren, oproepen beantwoorden of timers stoppen door simpelweg je duim en wijsvinger twee keer tegen elkaar te tikken. Zo schakel je dat in:

Open de Watch-app op je iPhone; Ga naar het tabblad ‘Mijn Watch’; Tik op ‘Gebaren’; Kies voor ‘Tik dubbel’; Zet de schakelaar achter ‘Tik dubbel’ aan.

Heb je Tik dubbel ingeschakeld op je Apple Watch? In dat geval kun je jouw Apple Watch bedienen door je duim en wijsvinger twee keer op elkaar te tikken. Bij de functie kun je zelf kiezen welke acties er precies worden uitgevoerd op de Apple Watch. Zo kun je muziek afspelen of juist overslaan en heb je bij de slimme stapel de keuze om door te gaan of te selecteren. Deze instelling komt vooral van pas als je iets in je handen hebt, je kunt de Apple Watch zo met één hand bedienen.

2. Bedek voor stilhouden

Met Tik dubbel kun je work-outs starten, oproepen beantwoorden en andere acties beginnen. Wil je juist een oproep wegtikken? Of een melding sluiten? In dat geval heeft je Apple Watch nog een handige functie, want je kunt simpelweg je hand op het scherm leggen om meldingen te sluiten. De Apple Watch beschikt al jaren over deze optie, zodat je eenvoudig het scherm kunt uitschakelen. Je vindt de functie als volgt:

Open de Watch-app op je iPhone;

Tik op ‘Gebaren’;

Schakel ‘Bedek voor stilhouden’ in.

3. Snelle polsbeweging

Heb je even geen hand vrij om je scherm te bedekken? Sinds watchOS 26 heb je dan nog een handige manier om je Apple Watch stil te houden, want de Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 en nieuwer werken met de snelle polsbeweging. De naam verklapt het al: door je pols snel weg te draaien sluit je meldingen op je Apple Watch. Hiervoor heb je jouw andere hand niet nodig, waardoor je met één snelle beweging notificaties sluit. Zo stel je dat in:

Open de Watch-app op je iPhone;

Tik op ‘Gebaren’;

Schakel ‘Snelle polsbeweging’ in.

Met deze drie functies kun je jouw Apple Watch veel gemakkelijker bedienen. Helaas werken niet alle functies op iedere Apple Watch, voor de snelle polsbeweging en tik dubbel heb je een Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 3 of een nieuwer model nodig. Heb jij nog een eerdere uitvoering, zonder deze handige instellingen? Dan wordt het tijd voor een nieuwe Apple Watch!