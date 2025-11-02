Deze twee functies kun je beter uitschakelen in Apple Kaarten (én Google Maps)

Gebruik je Apple Kaarten of Google Maps regelmatig? Deze twee functies kun je beter direct uitschakelen in zowel Apple Kaarten als Google Maps!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Functies in Apple Kaarten en Google Maps

Met de komst van navigatiediensten als Apple Kaarten en Google Maps is het de laatste jaren steeds eenvoudiger geworden om je bestemming te bereiken. Voor beide applicaties verschijnen regelmatig updates, die verbeteringen en meer features introduceren. Toch zijn lang niet alle functies in Apple Kaarten en Google Maps handig, omdat ze er soms voor zorgen dat je een compleet andere route neemt.

Twee van die functies zijn het vermijden van snel- en tolwegen, dat je bij zowel Apple Kaarten als Google Maps kunt inschakelen. Deze instellingen zijn handig als je bijvoorbeeld in het buitenland bent en liever geen tol wilt betalen, maar komen verder zelden van pas. Sterker nog: ze zorgen er vaak voor dat je een grote omweg neemt om snel- en tolwegen te vermijden. Wil je dat voorkomen? Zo schakel je de functies weer uit!

Snel- en tolwegen vermijden

Toont Apple Kaarten of Google Maps de laatste tijd vreemde routes als je een bestemming invoert? In dat geval is de kans groot dat je het vermijden van snel- of tolwegen hebt ingeschakeld. Deze functies staan standaard uit bij Apple Kaarten en Google Maps, maar kunnen soms per ongeluk of door een softwarefout tóch worden geactiveerd. Zo zet je het vermijden van snel- en tolwegen uit in Apple Kaarten:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar beneden en tik op ‘Apps’; Kies voor ‘Kaarten’; Tik onder ‘Route’ op ‘Auto’; Zet onder ‘Vermijd’ de schakelaar achter ‘Tolwegen’ uit; Schakel tot slot ook ‘Snelwegen’ uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruik je liever Google Maps? Net als Apple Kaarten heeft Google Maps functies om snel- en tolwegen te vermijden. Deze instellingen zijn standaard uitgeschakeld, maar het is aan te raden om dat nog eens te controleren. Zo weet je zeker dat je de snelste route neemt naar je bestemming. Hier vind je de instellingen bij Google Maps:

Open ‘Goole Maps’;

Tik op je profielfoto rechtsboven in beeld;

Kies voor ‘Instellingen’;

Ga naar ‘Navigatie’;

Zet onder ‘Routeopties’ de schakelaar achter ‘Tolwegen vermijden’ uit;

Doe tot slot hetzelfde bij ‘Snelwegen vermijden’.

Meer over Apple Kaarten en Google Maps

Heb je het vermijden van snel- en tolwegen uitgeschakeld? Apple Kaarten en Google Maps tonen dan weer de snelste manier om de plek van bestemming te bereiken. In bepaalde situaties is het vermijden van deze wegen een handige toevoeging, maar over het algemeen kun je de functies beter uitschakelen in Apple Kaarten en Google Maps. Zeker het vermijden van snelwegen kan voor een veel langere reistijd zorgen.

Heb je de functies uitgeschakeld in Apple Kaarten en Google Maps, maar word je tóch via een andere route dan de snelweg omgeleid? In dat geval is de snelweg mogelijk afgesloten door wegwerkzaamheden of een ongeluk. Beide navigatiediensten nemen de wegsituatie mee bij het berekenen van de snelste route. Vond je deze tip handig? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je meer te weten komt over je favoriete apparaten en applicaties!