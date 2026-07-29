Deze nieuwe WhatsApp-functie moet je uitschakelen (voordat het te laat is)

WhatsApp heeft de instellingen van gesprekken veranderd, waardoor je een nieuwe functie direct moet uitschakelen. Om deze feature gaat het!

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WhatsApp past instellingen aan

WhatsApp heeft belangrijke veranderingen doorgevoerd! De berichtendienst heeft de instellingen voor groepsgesprekken aangepast. Waar voorheen alleen beheerders nieuwe leden konden toevoegen aan groepschats, is deze functie nu beschikbaar voor alle groepsleden. Dat betekent dat je geen beheerder meer hoeft te zijn om nieuwe contactpersonen aan een groepsgesprek toe te voegen.

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Heb jij een aantal groepsgesprekken, waar niet iedereen aan toegevoegd mag worden? Bijvoorbeeld voor een besloten feest of voor een verrassing? In dat geval moet je actie ondernemen, want WhatsApp heeft de nieuwe functie standaard ingeschakeld. In alle groepen kunnen voortaan nieuwe leden toegevoegd worden door alle personen in een groep. Gelukkig kun je dat ook uitschakelen, maar dat moet je wel handmatig in ieder groepsgesprek doen.

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Schakel deze functie direct uit

Ben jij de beheerder van een groepsgesprek in WhatsApp? Je moet er dan snel bij zijn, want op dit moment kunnen alle groepsleden meer contacten toevoegen aan het gesprek. Als je dat uit wilt schakelen biedt WhatsApp verschillende opties, die je zelf moet aanpassen in ieder groepsgesprek. Zo kun je het toevoegen van nieuwe leden weer exclusief voor beheerders maken en kunnen beheerders nieuwe contacten goedkeuren. Pas daarvoor de volgende functies van WhatsApp aan:

Open WhatsApp; Ga naar een groepsgesprek; Tik op de naam boven het groepsgesprek; Kies voor ‘Groepstoestemmingen’; Zet onder ‘Leden kunnen’ de schakelaar uit achter ‘Andere leden toevoegen’; Schakel tot slot onder ‘Beheerders kunnen > Nieuwe leden goedkeuren’ in.

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Heb je deze functies bij je groepsgesprek in WhatsApp aangepast? Dan kunnen groepsleden geen nieuwe contacten meer toevoegen aan het gesprek. Alleen groepsbeheerders kunnen meer leden uitnodigen voor de chat. Wordt er iemand toegevoegd door een beheerder? Andere groepsbeheerders moeten die persoon dan eerst goedkeuren, voordat diegene wordt toegelaten tot het gesprek. Zo weet je zeker dat het groepsgesprek in WhatsApp niet zomaar wordt uitgebreid.

Meer over WhatsApp

WhatsApp heeft een opvallende verandering doorgevoerd, want het is veel eenvoudiger om nieuwe groepsleden toe te voegen aan een chat. De kans is groot dat veel gebruikers hier helemaal niet op zitten te wachten, waardoor het belangrijk is dat groepsbeheerders snel in actie komen. WhatsApp heeft de instellingen pas recent aangepast, dus de kans is klein dat er nu al ongevraagd nieuwe leden zijn toegevoegd. In de toekomst is dat mogelijk wél het geval.

Als beheerder van een groepsgesprek in WhatsApp moet je de functie dus snel uitschakelen, voordat het te laat is. Zeker bij groepsgesprekken waar regelmatig vertrouwelijke informatie wordt besproken is het verstandig om de instellingen aan te passen. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!