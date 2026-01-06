iPhone 17 Pro: nu tot €575 inruilvoordeel!

Deze functie van de Apple Weer-app moet je inschakelen (voor je veiligheid)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
6 januari 2026, 16:39
2 min leestijd
Gebruik je regelmatig de Weer-app van Apple op je iPhone, iPad of Mac? Schakel deze functie van de Weer-app dan direct in!

Weer-app van Apple

Op je iPhone, iPad en Mac(Book) staat standaard een aantal applicaties van Apple zelf. Eén daarvan is de Weer-app, waarin je de weersvoorspellingen van plekken in de buurt en over de hele wereld kunt zien. De Weer-app is één van de meestgebruikte applicaties van Apple zelf, maar bepaalde functies moet je wel zelf inschakelen. Dat geldt ook voor het versturen van notificaties, want daarvoor moet je de Weer-app toestemming geven.

Het delen van meldingen is een belangrijke functie van de Apple Weer-app op je iPhone, iPad en Mac. Bij bijzondere of gevaarlijke weersomstandigheden kan de applicatie je tijdig waarschuwen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan als je naar buiten gaat. Zo krijg je notificaties bij extreme weersomstandigheden als zware regenval, hoge temperaturen of juist hevige winterse neerslag. Klinkt dat handig? Wij vertellen je hoe je meldingen inschakelt bij de Weer-app van Apple!

weer app meldingen

Meldingen inschakelen bij de Weer-app

Applicaties op je iPhone, iPad en Mac geven alleen meldingen als je ze daarvoor toestemming hebt gegeven. Vaak verschijnt dit verzoek als je de Weer-app voor het eerst opent, waardoor de kans groot is dat je dit al eerder hebt ingesteld. Krijg je geen meldingen van de Weer-app? In dat geval heb je de applicaties waarschijnlijk geen toestemming gegeven voor het delen van notificaties. Zo schakel je de functie van de Weer-app in:

  1. Open ‘Instellingen’ op je iPhone, iPad of Mac;

  2. Ga naar beneden en kies voor ‘Meldingen’;

  3. Scrol opnieuw naar beneden en selecteer ‘Weer’;

  4. Zet de schakelaar achter ‘Sta meldingen toe’ aan.

Heb je de functie van de Apple Weer-app ingeschakeld? Dan krijg je voortaan meldingen over extreme weersomstandigheden. Het is verstandig om onder ‘Meldingen > Weer’ ook ‘Kritieke meldingen’ en ‘Tijdgevoelige meldingen’ aan te zetten. Deze notificaties worden op het toegangsscherm van je iPhone weergegeven, zodat je ze nooit mist. Daarnaast speelt je iPhone of iPad een geluid af als kritieke of tijdgevoelige meldingen van de Weer-app binnenkomen, zelfs als een focus is ingeschakeld of je iPhone op stil staat.

weer app extreme situaties

Meer Apple-tips

Dat de Weer-app van Apple meldingen kan geven is niet alleen handig, maar ook belangrijk voor je eigen veiligheid. Bij extreme weersomstandigheden kun je vaak voorbereidingen treffen, waardoor het van belang is dat je snel op de hoogte bent. In de Weer-app zie je bijvoorbeeld ook sinds welke tijd de waarschuwing van kracht is en wat de ernst van de situatie is. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

