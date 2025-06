Spotify voegt veelgevraagde functie toe: hier vind je die

Spotify heeft een nieuwe functie toegevoegd, waar gebruikers al lang op zitten te wachten. Hier vind je de handige feature!

Spotify introduceert functie

Updaten maar! Spotify heeft een nieuwe versie van de applicatie uitgebracht, waarmee een langverwachte functie wordt toegevoegd aan de muziekdienst. Het is al lang mogelijk om muziek en podcasts te downloaden in Spotify. Na het downloaden van alle nummers en podcasts kun je deze luisteren zonder internetverbinding. Dat is een gemakkelijke manier om data te besparen, zeker als je op reis gaat of veel onderweg bent.

Het downloaden van nummers, albums en podcasts is mogelijk op je iPhone, iPad, Mac(Book) en Apple Watch. Dat gebeurde tot nu toe apart op ieder toestel, waardoor je Spotify op alle Apple-apparaten moest openen. In de nieuwe versie van Spotify komt daar verandering in, want je kunt dan vanaf één apparaat muziek en podcasts op je andere toestellen downloaden. Wij leggen je uit waar je de nieuwe functie van Spotify vindt.

Downloaden op alle apparaten

Luister je regelmatig naar Spotify op je iPad, Apple Watch of Mac(Book)? In dat geval krijg je er een handige functie bij in Spotify. Je kunt vanaf je iPhone muziek downloaden op andere toestellen met hetzelfde account van Spotify. Het is dus niet meer nodig om op ieder apparaat apart muziek of podcasts te downloaden. Benieuwd hoe dat werkt? Hier vind je de nieuwe feature in Spotify:

Open ‘Spotify’ op je iPhone; Zoek naar de afspeellijst of de podcast die je wilt downloaden; Tik op de drie puntjes (···) boven de lijst of podcast; Kies voor ‘Downloaden naar andere apparaten’; Druk op het pijltje naar onder (⭣) achter het apparaat waarop je wilt downloaden.

Op deze manier wordt het veel gemakkelijker om muziek en podcasts op andere toestellen te downloaden. De nieuwe functie is overigens beschikbaar op alle apparaten met Spotify. Je kunt vanaf de iPad dus ook muziek en podcasts op je iPhone, Apple Watch en Mac(Book) downloaden en vice versa. Verwijderen gaat op dezelfde manier, zodat je vanaf één toestel al je downloads kunt beheren. De nieuwe feature is enkel beschikbaar voor gebruikers met een Spotify Premium-abonnement.

Meer over Spotify

In de nieuwe versie van Spotify zie je bij iedere afspeellijst en podcast op welk apparaat je deze hebt gedownload. De nieuwe functie maakt het gemakkelijker om muziek en podcasts van Spotify te downloaden én te verwijderen van al je toestellen. Dit is een handige verbetering, zo is de applicatie van Spotify toegankelijker te gebruiken op de iPhone dan bijvoorbeeld op de Apple Watch. Zonder andere apparaten erbij te pakken kun je nu alvast via je iPhone muziek downloaden voor onderweg.

Spotify heeft de nieuwe functie inmiddels uitgerold voor alle gebruikers, waardoor je muziek en podcasts nu al kunt downloaden en verwijderen op alle apparaten vanaf één toestel. Zie je de nieuwe feature nog niet? Controleer dan of er een update beschikbaar is voor Spotify in de App Store. Het duurt doorgaans enkele dagen tot weken, voordat verbeteringen voor alle gebruikers zichtbaar zijn. Wil je meer weten over Spotify? Bekijk dan hier al onze artikelen over de muziekdienst: