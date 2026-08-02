Deze functie in de PostNL-app moet je kennen (bij problemen met je pakket)

Geeft de PostNL-app aan dat je pakket is bezorgd maar je hebt niks ontvangen, dan hoef je dankzij deze functie niet lang te wachten op duidelijkheid.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze functie in de PostNL-app moet je kennen

Geeft de PostNL-app aan dat je pakket is bezorgd, maar is er nergens een doos te bekennen? Dan hoef je niet direct lang in de wacht te staan bij de klantenservice. In de app zit namelijk een handige functie waarmee je navraag kunt doen bij de bezorger.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

De PostNL-app heeft namelijk een functie genaamd ‘Navraag bij bezorger’. Daarmee stuur je via chatbot Daan een bericht naar de medewerker die jouw pakket bezorgt. De bezorger krijgt de melding op de handscanner en kan tijdens de bezorgronde doorgeven waar het pakket is achtergelaten.

PostNL PostNL Holding B.V. 9.0 (736.804 reviews) Gratis via App Store via App Store

Zo werkt het

De functie van de PostNL-app is te vinden op de track-en-trace-pagina van je pakket. Volg daarvoor onderstaande stappen:

Open de PostNL-app op je iPhone; Tik in het overzicht op het pakket dat als bezorgd staat; Open de volledige track-en-trace-informatie; Tik op de contactknop; Start het gesprek met chatbot Daan; Kies de optie ‘Navraag bij bezorger’; Volg de stappen die in beeld verschijnen.

Chatbot Daan controleert vervolgens de gegevens van je zending en koppelt je vraag aan de juiste bezorger. Die ontvangt hier direct een melding van en geeft nog tijdens de bezorgronde antwoord. Dat antwoord ontvang je vervolgens per e-mail. PostNL probeert binnen twee uur duidelijkheid te geven, al kan dit soms langer duren. De bezorger reageert bijvoorbeeld niet wanneer die achter het stuur zit.

Wacht niet te lang

Er zit wel een belangrijke voorwaarde aan de functie van de PostNL-app. Je kunt vooral op de bezorgdag navraag doen, zolang de bezorger nog aan het werk is. Doe je de navraag pas later op de dag, dan kan de klantenservice je terugbellen. Na de bezorgdag is het mogelijk niet meer mogelijk om rechtstreeks een vraag naar de bezorger te sturen.

Klopt het antwoord van de bezorger niet of ligt het pakket niet op de aangegeven plek? PostNL adviseert dan om twee bezorgdagen af te wachten. In veel gevallen verschijnt het pakket alsnog.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De functie ‘Navraag bij bezorger’ lost dus niet ieder bezorgprobleem op, maar kan je wel snel een hoop zoekwerk en frustratie besparen. Zeker wanneer je pakket volgens de app al voor de deur zou moeten liggen.

Meer tips?

Vond je dit een leuke tip en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Schrijf je gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je ze automatisch ontvangt!