Deze iPhone-functie bespaart je elke dag batterij (maar bijna niemand kent ‘m)

Je iPhone heeft een handige functie, die dagelijks veel batterij bespaart. Toch kent bijna niemand de instelling, pas deze daarom snel aan!

Batterij besparen

Haalt de accu van jouw iPhone het einde van de dag niet meer? In dat geval is de kans groot dat de batterijconditie van het toestel is verslechterd. Na verloop van tijd verslechtert de kwaliteit van de accu in je iPhone, waardoor deze sneller leeg gaat. Dat is normaal, doorgaans gaat de accu van je iPhone ongeveer vier jaar mee. Na die vier jaar is de batterijconditie vaak lager dan 80 procent en is onderhoud vereist.

Het kost tegenwoordig meer dan 100 euro om de accu te vervangen, waardoor het slimmer is om naar de instellingen van je iPhone te kijken. Je iPhone heeft verschillende functies, die ervoor zorgen dat de batterij het langer volhoudt. Het is eenvoudig om de energiebesparingsmodus in te schakelen, maar er is nóg een instelling die dagelijks veel batterij van je iPhone kan besparen. Hier vind je die!

Ververs op achtergrond uitschakelen

Heb je veel applicaties op je iPhone staan? Dan is er een gemakkelijke manier om snel op de batterij van je iPhone te besparen. Applicaties verversen automatisch op de achtergrond, zodat de inhoud vanzelf wordt bijgewerkt als je verbonden bent met wifi of het mobiele netwerk. Dit is een functie die ervoor zorgt dat de batterij van je iPhone veel sneller leeg gaat. Wil je dat voorkomen? Pas de volgende instelling dan direct aan:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Veeg omlaag en tik op ‘Ververs op achtergrond’; Kies opnieuw voor ‘Ververs op achtergrond’; Selecteer tot slot ‘Uit’.

Heb je het verversen van applicaties op de achtergrond uitgeschakeld? In dat geval gaat de batterij van je iPhone iedere dag iets langer mee. Als je de functie niet voor alle applicaties wilt uitschakelen kun je ook een selectie maken. Bij iedere app kun je kiezen of deze ververst op de achtergrond. Gebruik je een app nauwelijks? Schakel ‘Ververs op de achtergrond’ dan uit, zodat je zeker weet dat die applicatie niet onnodig batterij verbruikt.

Meer iPhone-tips

Als je het verversen van apps niet volledig uitschakelt is het aan te raden om onder ‘Algemeen > Ververs op achtergrond > Ververs op achtergrond’ voor ‘Wifi’ te kiezen. Met deze instelling wordt de inhoud van apps alleen bijgewerkt als je verbonden bent met een wifinetwerk. Zo voorkom je dat de functie op je iPhone ook je mobiele data verbruikt. Met deze instelling aangepast bespaar je dus op de batterij van je iPhone én op je databundel.

Houd er wel rekening mee dat het laden van applicaties iets langer kan duren, omdat ze niet meer op de achtergrond worden bijgewerkt. Toch heeft het uitschakelen meer voor- dan nadelen, omdat je zo op je batterij en databundel kunt besparen.