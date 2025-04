Deze functie werkt vanaf nu véél beter in WhatsApp

WhatsApp heeft weer een update uitgerold, waarmee een functie van de applicatie veel gemakkelijker werkt. Dit is er veranderd!

WhatsApp heeft een grote update uitgerold! In de nieuwe versie van de app worden maar liefst acht nieuwe functies toegevoegd. Zo kun je nu zien hoeveel contacten online zijn in een groepsgesprek en uitnodigingen voor evenementen ook in een privégesprek delen. Nu blijkt dat WhatsApp nóg een functie heeft verbeterd, want het is veel gemakkelijker om zelf stickers te maken en te ordenen in de app.

Het is al even mogelijk om zelf stickers te maken in WhatsApp. Waar je daar voorheen nog een andere applicatie voor nodig had, kun je nu gemakkelijk zelf een plaatje creëren in WhatsApp. Na het maken van een sticker wordt deze toegevoegd aan je tabblad met recente stickers. Dat kan onoverzichtelijk worden, zeker als je regelmatig nieuwe stickers toevoegt. Daarvoor heeft WhatsApp nu een functie verbeterd, want je kunt zelf stickerpakketten maken.

Pakket van stickers samenstellen

Alle stickers die je maakt worden in WhatsApp op één stapel gegooid. Dat wordt al snel onoverzichtelijk, waardoor je soms lang aan het zoeken bent naar een specifieke sticker. WhatsApp heeft nu een functie toegevoegd, waarmee je stickers beter kunt vinden. Het is mogelijk om stickers in te delen in stickerpakketten, zodat je een overzichtelijke indeling kunt creëren van al je plaatjes. Zo doe je dat:

Open WhatsApp op je iPhone; Ga naar een gesprek; Tik op het stickersymbool rechts in de balk waar je typt; Selecteer de pen in de rechterhoek van het stickermenu; Kies welke stickers je wilt toevoegen aan het pakket; Tik op de drie puntjes linksonder in beeld; Kies voor ‘Voeg toe aan stickerpakket’; Geef je stickerpakket een passende naam en tik op ‘Maak’.

Je hebt nu alle stickers naar keuze toegevoegd aan één pakket. Dit stickerpakket vind je terug in de menubalk onderaan het scherm met al je stickers. Met de nieuwe functie zijn je stickers niet alleen beter vindbaar in WhatsApp, maar kun je ze ook gemakkelijker delen. Ga daarvoor naar het stickerpakket en tik op de drie puntjes naast het pakket. Kies vervolgens voor ‘Verzend’ om de stickers te delen met een van je contacten in WhatsApp.

De nieuwe functie in WhatsApp is een handige verbetering, zeker als je regelmatig stickers maakt. Het scheelt veel zoekwerk als alle plaatjes zijn ingedeeld in verschillende mappen. Gebruik je veel stickers op WhatsApp? Dan is het aan te raden om verschillende stickerpakketten aan te maken, zodat je ze gemakkelijk vindt. Op die manier kun je snel de juiste sticker sturen tijdens een gesprek op WhatsApp.

De berichtendienst heeft veel nieuwe functies toegevoegd aan de recentste versie van de app. Heb jij de nieuwste features nog niet? Controleer dan of je WhatsApp nog moet bijwerken in de App Store. Versie 25.11.76 is de nieuwste softwareversie van de app. WhatsApp rolt nieuwe functies geleidelijk uit bij gebruikers over de hele wereld, dus het kan even duren voordat iedereen aan de slag kan met de stickerpakketten. Wil je meer weten over WhatsApp? Bekijk dan hier meer handige tips: