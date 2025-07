Dit is de vervelendste functie van de Apple Watch (en zo schakel je die uit) 

De knoppen van de Apple Watch kunnen enorm handig zijn, maar veroorzaken ook een grote irritatie. Zo schakel je de vervelendste functie van de Apple Watch uit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Screenshots maken op de Apple Watch

Met de Digital Crown en de zijknop van de Apple Watch krijg je toegang tot handige functies van de smartwatch. Met één druk op de Digital Crown zie je alle applicaties op de Apple Watch, met de zijknop open je het Bedieningspaneel. Daarnaast kun je beide knoppen tweemaal indrukken voor het activeren van nog meer features, zoals Apple Pay en het afsluiten van apps. Dat is niet alles, want je kunt de Digital Crown en de zijknop ook tegelijk indrukken.

Worden de knoppen op hetzelfde moment ingedrukt? Dan maakt de Apple Watch een schermafbeelding. Dit kan handig zijn als je inderdaad een screenshot wil maken, maar zorgt ook voor een grote ergernis onder gebruikers met een Apple Watch. De knoppen worden vaak onbedoeld op hetzelfde moment ingedrukt, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Gevolg is dat je veel schermopnames van de Apple Watch in je fotobibliotheek hebt staan, zonder dat je dat wilt. Wij leggen je uit hoe je de functie van de Apple Watch uitschakelt.

Zo schakel je de functie uit

Vind je regelmatig schermopnames van je Apple Watch terug in de fotobibliotheek op je iPhone, zonder dat je bewust een screenshot hebt gemaakt? In dat geval is het aan te raden om de functie van de Apple Watch uit te zetten. Door de feature uit te schakelen voorkom je dat de smartwatch schermopnames maakt als je de Digital Crown en zijknop per ongeluk tegelijk indrukt. Je schakelt de functie als volgt uit:

Open de Watch-app op de iPhone; Kies voor ‘Algemeen’; Scrol naar beneden en schakel ‘Maak schermafbeeldingen’ uit.

Heb je de functie van de Apple Watch uitgeschakeld? Dan maakt de smartwatch geen schermafbeeldingen meer als je de Digital Crown en de zijknop op hetzelfde moment indrukt. Het is (nog) niet mogelijk om een andere functie te koppelen aan deze knoppen, zoals dat bij de actieknop van de Apple Watch Ultra wel kan.

Meer tips voor de Apple Watch

Wil je toch een schermafbeelding maken met de Apple Watch? In dat geval kun je de functie het beste eenmalig weer inschakelen op de Apple Watch. Door het maken van screenshots vervolgens weer uit te zetten, voorkom je dat de smartwatch op onbedoelde momenten het scherm vastlegt. Het is vooral aan te raden om de functie uit te schakelen als je regelmatig sport met de smartwatch, dan is de kans groter dat je de Digital Crown en de zijknop tegelijk indrukt.

Mogelijk voegt Apple in de toekomst meer functies toe, die je kunt koppelen aan het indrukken van de Digital Crown en de zijknop op hetzelfde moment. Voor nu kun je enkel schermafbeeldingen maken met deze snelkoppeling op de Apple Watch, mits je de functie inschakelt. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over de smartwatch? Bekijk dan hier al onze tips voor de Apple Watch: