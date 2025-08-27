Deze irritante Apple Wallet-functie kun je eindelijk uitschakelen: zo doe je dat

Apple heeft de instellingen van de Apple Wallet aangepast, waardoor je een irritante functie eindelijk kunt uitschakelen. Zo doe je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Wallet

De Apple Wallet op je iPhone wordt steeds belangrijker. Vrijwel alle grote banken ondersteunen inmiddels Apple Pay en bieden de mogelijkheid om een digitale betaalpas toe te voegen aan de Apple Wallet. Daar komen binnenkort nog veel meer opties bij, want de Europese Unie werkt aan meer digitale papieren. Zo kun je straks ook een digitaal rijbewijs en paspoort toevoegen, waardoor de Apple Wallet veel meer functies krijgt.

Over een aantal jaar heb je dus geen portemonnee meer nodig, van vrijwel alle belangrijke papieren heb je dan ook een digitale versie. Deze vind je terug in de Apple Wallet, maar dat heeft ook een nadeel. Aan de Apple Wallet kun je ook voordeelpassen en andere commerciële kaarten toevoegen, waarvan je vervolgens reclame ontvangt. Daar komt nu verandering in, want je kunt deze irritante functie eindelijk uitschakelen in de Apple Wallet.

Reclame uitschakelen

Met iOS 26 brengt Apple grote veranderingen naar de iPhone. Eén daarvan is de mogelijkheid om reclame in de Apple Wallet uit te schakelen. Dit is een belangrijke verbetering, zeker nu veel gebruikers steeds afhankelijker worden van de Wallet-app. Wil je geen meldingen voor aanbiedingen of andere vormen van reclames ontvangen in de Apple Wallet? Je schakelt de Apple Wallet-functie als volgt uit:

Open de Wallet-app op je iPhone; Tik op de drie puntjes (•••) rechtsboven in beeld; Kies voor ‘Meldingen’; Zet de schakelaar achter ‘Aanbiedingen en reclame’ uit.

Heb je deze functie in de Apple Wallet uitgeschakeld? In dat geval ontvang je geen meldingen meer met aanbiedingen en reclame. Zo voorkom je dat je ongewenste notificaties ontvangt van commerciële passen die je hebt toegevoegd aan de Wallet-app. In iOS 18 en eerder konden bedrijven achter deze kaarten aanbiedingen of kortingen promoten via meldingen in de Apple Wallet, maar daar komt met iOS 26 verandering in.

Meer iPhone-tips

In de volgende softwareversie is het eindelijk mogelijk om reclames en aanbiedingen uit te zetten in de Apple Wallet. Dit is een grote verbetering, zo hoef je ook bij je digitale portemonnee straks niet bang te zijn voor ongewenste reclame of spam. Daar heb je bij een fysieke portemonnee geen last van, dus het is van belang dat ook de Apple Wallet geen verzamelplek voor meldingen van aanbiedingen en promoties wordt.

Het uitschakelen van aanbiedingen en reclames is vanaf iOS 26 mogelijk in de Apple Wallet. Deze softwareversie verschijnt binnenkort op je iPhone, mits je toestel ondersteuning heeft voor iOS 26. Lees hier welke iPhones straks kunnen bijwerken naar de grootste software-update van 2025. Benieuwd wanneer je iOS 26 kunt installeren? Vanaf deze datum kun je de irritantste functie van de Apple Wallet uitschakelen!