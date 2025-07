Foto’s of video’s versturen via WhatsApp? Zo zorg je dat ze privé blijven

Verstuur je regelmatig foto’s of video’s via WhatsApp, maar wil je voorkomen dat ze worden opgeslagen? Zo blijven jouw afbeeldingen en filmpjes privé!

Foto’s en video’s in WhatsApp

WhatsApp is één van de populairste manieren om foto’s en video’s te delen. In de applicatie heb je niet alleen de mogelijkheid om geschreven of gesproken berichten te versturen, je kunt ook afbeeldingen en filmpjes verzenden. Zo kun je beeldmateriaal van feestjes, vakanties en andere gelegenheden gemakkelijk delen. Toch heeft dit ook een aantal nadelen, zo raakt het geheugen van je iPhone sneller vol en worden de bestanden opgeslagen.

Heb je een foto of video via WhatsApp gestuurd? Dan zijn deze vervolgens ook in handen van de ontvanger. In sommige gevallen is dat niet nodig, als je bijvoorbeeld wilt dat de afbeelding of het filmpje privé blijft. WhatsApp heeft daarvoor een handige functie toegevoegd, waarmee het mogelijk wordt om foto’s en video’s met een eenmalige weergave te verzenden. Wij leggen je uit hoe dat werkt!

WhatsApp heeft eenmalige weergave

Eenmalige weergave is al langer beschikbaar in WhatsApp. Met deze functie ingeschakeld verschijnen foto’s en video’s slechts één keer bij de ontvanger. Van deze content kan geen schermopname gemaakt worden, zodat je zeker weet dat de verzonden berichten privé blijven. Ben je benieuwd hoe je een foto of video met eenmalige weergave verstuurt? Dat gaat als volgt:

Open ‘WhatsApp’ en ga naar een gesprek naar keuze; Tik op de plus-knop (+) linksonder in beeld; Selecteer ‘Foto’s’ en kies een foto of video uit; Tik rechtsonder op de knop ‘1’, naast de verzendknop; Tik vervolgens op de verzendknop.

Heb je de eenmalige weergave ingesteld? De ontvanger krijgt dan het bericht ‘Foto’ of ‘Video’, met daarnaast het ‘Eenmalige weergave’-icoon. Tikt diegene erop, dan kan hij of zij de foto of video één keer bekijken. Nadat het bericht is bekeken, laat de chat ‘Geopend’ zien en is het beeld voorgoed in WhatsApp verdwenen. Zo weet je zeker dat jouw foto’s en video’s in WhatsApp privé blijven, want de ontvanger kan ook geen schermopnames maken van deze beelden. Let wel op: je moet de eenmalige weergave telkens opnieuw instellen, wanneer je een foto of video verstuurt.

Meer over WhatsApp

De eenmalige weergave in WhatsApp zorgt er niet alleen voor dat jouw foto’s en video’s beter beschermd zijn, maar ook dat de applicatie minder opslagruimte nodig heeft. Alle bestanden worden met de eenmalige weergave niet opgeslagen, zodat er meer opslagruimte vrij blijft voor andere bestanden op je iPhone. Zo hoef je geen afbeeldingen of filmpjes handmatig te verwijderen uit WhatsApp, want de berichtendienst vernietigt ze automatisch.

Het is aan te raden om de eenmalige weergave te gebruiken bij delen van privacygevoelige informatie, zoals een wifi-wachtwoord. Eenmalige weergave komt ook van pas bij het versturen van beelden, die je niet wilt opslaan op je iPhone. Deze afbeeldingen en video’s worden ook niet opgeslagen bij WhatsApp zelf, ze worden dus écht verwijderd zodra ze geopend zijn door de ontvanger. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over de berichtendienst? Bekijk dan hier meer over WhatsApp: