Altijd foto’s van goede kwaliteit versturen in WhatsApp – zo doe je dat

Deel je geregeld foto’s via WhatsApp? Dan hebben we goed nieuws, want WhatsApp heeft een nieuwe functie waarmee je altijd foto’s verstuurt in de beste kwaliteit.

Foto’s versturen in HD

WhatsApp introduceerde in 2023 een nieuwe functie, waarmee afbeeldingen in HD verstuurd kunnen worden. Eerder was dat niet mogelijk, want WhatsApp verlaagde de kwaliteit van de foto’s automatisch. Dat gebeurde om data en opslag te besparen, afbeeldingen van lagere kwaliteit zijn immers kleinere bestanden. Sinds vorig jaar heb je zelf de keuze of je de afbeelding in de hoogste kwaliteit verstuurt of niet.

Als je nu afbeeldingen verstuurt kun je voor het verzenden de HD-knop inschakelen. De foto’s worden in dat geval in de originele kwaliteit gedeeld op WhatsApp. Deze knop moet je iedere keer opnieuw aanzetten als je foto’s stuurt in een chat. Erg onhandig, zeker als je afbeeldingen altijd in de hoogste kwaliteit wilt delen. Daar heeft WhatsApp een oplossing voor bedacht, want je kunt de uploadkwaliteit nu aanpassen.

Uploadkwaliteit aanpassen op WhatsApp

In de nieuwste versie van WhatsApp kun je inschakelen dat alle foto’s standaard in de hoogste kwaliteit verzonden worden. Zo voorkom je dat WhatsApp de beeldkwaliteit verlaagt en hoef je niet telkens de HD-knop aan te zetten. Waar je met de standaardkwaliteit foto’s verzendt met 960×1280 pixels, is dat met de hogere kwaliteit maar liefst 3024×4032 pixels. Zo schakel je de functie in:

Open WhatsApp; Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Opslag en data’; Tik op ‘Media-uploadkwaliteit’; Schakel ‘HD-kwaliteit’ in.

Let wel op, want het versturen van media kost veel meer opslag en mobiele data als je deze functie standaard hebt ingeschakeld. Niet alleen de afbeeldingen worden nu verstuurd in HD-kwaliteit, ook de video’s worden niet meer gecomprimeerd. WhatsApp verzendt video’s in dat geval met een resolutie van 720p, in plaats van 480p bij de standaardkwaliteit. Je ziet de foto’s en video’s dan wel in hogere kwaliteit op WhatsApp, maar de grote bestanden nemen meer opslagruimte op je iPhone in.

In de nieuwe versie van WhatsApp kun je foto’s en video’s in een veel hogere kwaliteit delen. Heb je de functie ingeschakeld? Dan kan het soms iets langer duren voordat de afbeeldingen en filmpjes zijn verzonden, want het zijn grotere bestanden dan normaal. Om opslagruimte te besparen kun je de media die je zelf verstuurt in WhatsApp later weer (voor jezelf) verwijderen. De bestanden blijven op je iPhone staan en verbruiken dan geen opslagruimte meer op WhatsApp.

Controleer daarnaast goed of je mobiele abonnement genoeg data heeft om altijd media in de hoogste kwaliteit te versturen, zodat je onverwachte kosten voorkomt. Ben je enthousiast over het delen van foto’s en video’s in HD-kwaliteit en wil je meer weten over WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp. Wil je online zijn op WhatsApp zonder dat iemand het doorheeft? Lees dan hier hoe je dat precies doet.

