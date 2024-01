Foto’s verbergen op je iPhone: met deze app zijn ze pas écht veilig

Soms maak je wel eens wat foto’s die je liever privé wilt houden. Maar hoe doe je dat? Met deze app kun je zulke foto’s heel makkelijk verbergen op je iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Foto’s verbergen op je iPhone

Je iPhone heeft sinds iOS 16 een manier om je ‘gevoelige’ foto’s te verbergen in de Foto’s-app. Ze komen dan in een map ‘Verborgen’ te staan en zijn beveiligd met Face ID (of Touch ID). Weet iemand je iPhone-code? Of hebben ze toegang tot je Face ID? Dan kunnen ze alsnog bij de verborgen foto’s op je iPhone en dat is niet zo handig.

Daarom is er een betere manier om foto’s die je liever privé wilt houden en ze écht goed te verbergen. Dan doe je met de app Calculator# Hide Photos Videos. Deze app doet zich voor als een soort rekenmachine en wekt daardoor geen argwaan. Maar met een code zit er een soort tweede app verborgen waar je foto’s en meer kunt opslaan.

Calculator# Hide Photos Videos NewSoftwares.net 8,6 (621 reviews) Gratis via App Store via App Store

App instellen

Wanneer je de app opent moet je kiezen wat de app standaard laat zien als je hem opent. Selecteer in dit overzicht de optie ‘Calculator’. Vervolgens moet je de pincode voor de app instellen. Dit kan dus een andere code zijn dan de unlockcode van je iPhone. Typ een code (van minstens vier cijfers) en eindig de cijferreeks met een ‘%’. Herhaal de code nog een keer en je kunt aan de slag.

In de app kun je niet alleen je foto’s verbergen op je iPhone. Ook is het mogelijk om onder andere video’s, documenten en contacten op te slaan. Om bijvoorbeeld een foto toe te voegen aan de app, tik je op ‘Photo’s’. Vervolgens open je een van de standaard aanwezige mappen (of je maakt een nieuwe). Tik op het ‘Import’-icoontje onderaan en kies voor ‘Gallery’. Selecteer de foto’s die je wilt importeren. Vervolgens vraagt de app of de geselecteerde foto’s uit iCloud gehaald mogen worden. Klik dan op ‘Verwijder’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als je de foto’s in iCloud laat staan blijven de foto’s die je hebt verborgen nog steeds te zien in de Foto’s-app van je iPhone. Let op: ook al haal je de foto’s meteen weg en verplaats je ze naar de app, dan blijven verwijderde foto’s 30 dagen in de map ‘Recent’ staan bij Foto’s. Zorg er dus voor dat je ook die map leeggooit wanneer je de foto’s in de app hebt gezet. Dat doe je op de volgende manier:

Open de app ‘Foto’s’;

Tik op ‘Albums’ en scrol naar beneden;

Kies voor ‘Recent verwijderd’ en tik rechtsboven op ‘Selecteer’;

Tik onderaan op de knop met de drie puntjes en kies voor ‘Verwijder alle’.

Wanneer je nu de foto’s wilt zien in de geheime app, open je de Calculator#-app en typ je de code in de rekenmachine. Vervolgens komen de verborgen mappen meteen tevoorschijn.

Meer tips voor iPhone