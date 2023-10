7 tips om met een iPhone de beste foto’s van je huisdieren te maken

Foto’s van huisdieren maken kan best een uitdaging zijn, maar met deze tips leg je zelfs de meest ongeduldige honden en katten mooi vast.

Foto’s van huisdieren maken

Als je een huisdier hebt, bestaat het grootste gedeelte van je fotorol waarschijnlijk uit foto’s van je geliefde kat, hond of ander beestje. Gelijk heb je! Toch is het nog best lastig om een echt goede foto van je huisdier te maken met een iPhone. Ze bewegen veel, kijken niet in de camera en lachen niet zo leuk als op foto’s van anderen. Met onderstaande tips komt het helemaal goed.

1. Bukken of hurken

Perspectief is alles. Je huisdieren staan laag bij de grond, dus het is voor de foto wel zo leuk als jij ook even door de knieën gaat. Ga op de grond zitten en houd je iPhone recht voor je huisdier in plaats van dat je het beestje altijd van bovenaf op de foto zet. Het is zelfs leuker als jij de iPhone nog lager houdt, omdat je huisdier dan groter oogt.

2. Eerst even spelen

Kunnen dieren lachen? Daar is niet iedereen het over eens, maar het feit is wel het lijkt alsof een hond lacht als die hijgt. Daarom kan het lonen om eerst even goed met je huisdier te spelen, om daarna een vrolijk kiekje te maken.

3. Laat ze naar iets kijken

Mensen zijn inmiddels zo getraind, dat ze poseren en lachen als iemand met een camera naar ze richt. Je kunt je huisdieren natuurlijk ook op deze manier trainen, al gaat dat een stuk lastiger. Gelukkig is er een shortcut. Als jij iets naast de iPhone houdt waar je huisdier blij van wordt, dan lijkt het net alsof die recht naar de camera kijkt. Dat kan bijvoorbeeld een bal of ander speeltje zijn, maar ook een snoepje.

4. Denk aan de belichting

Belichting blijft een onderschat hulpmiddel bij het maken van goede foto’s. Probeer zoveel mogelijk met daglicht te werken, want dat zorgt voor de beste resultaten mits je geen professionele studio hebt met studiobelichting. Probeer daarom naar buiten te gaan voor mooie foto’s van je huisdier. Met binnendieren kun je proberen zo dicht mogelijk bij het raam foto’s te maken.

5. Gebruik de portretmodus

De portretmodus van je iPhone werkt ook met veel huisdieren. Gebruik je deze modus, dan wordt de kop van je huisdier scherp afgebeeld en de rest blijft wazig. Hierdoor is je huisdiertje echt het middelpunt van de foto.

6. Gebruik Live Photos

Ben je meer van de actiefoto’s, dan is het lastig om het perfecte moment vast te leggen, maar dat is met je iPhone helemaal niet nodig. Als je na afloop bij de foto op ‘wijzig’ tikt en vervolgens op het ‘Live’ icoontje tikt, kun je een ander moment kiezen dat net voor of net na het moment van de foto gebeurde. Schuif daarvoor over de balk onderin het scherm en kies voor ‘Stel in als hoofdfoto’.

7. Heb geduld

Een groot verschil tussen het fotograferen van mensen en het fotograferen van dieren, is dat dieren een stuk minder makkelijk stil zitten. Ze snappen niet waar je mee bezig bent en al helemaal niet wat een foto is. Heb dus geduld met ze. Lukt het niet? Probeer het op een ander moment nog eens. Die perfecte foto najagen wordt anders heel frustrerend. Niet alleen voor jou, maar ook voor je huisdier die niet snapt wat je van hen wil.

