Ben je foto’s kwijt op je iPhone? Zo vind je ze het snelst weer terug!

Soms ben je foto’s in de Foto’s-app ineens kwijt en blijf je maar heen en weer scrollen. We laten zien hoe je ze toch snel terugvindt!

Zo vind je foto’s die je kwijt bent weer terug

Er zijn allerlei potentiële redenen dat je een foto kwijt bent en niet meer kunt terugvinden. Misschien zie je vanwege de vele foto’s gewoon door de bomen het bos niet meer. Maar misschien heb je de foto in kwestie wel per ongeluk verwijderd of verborgen. We laten je zien hoe je de foto alsnog weer terugvindt!

Gebruik de zoekfunctie

Veruit de beste manier om foto’s die je kwijt bent snel weer terug te vinden, is door de zoekfunctie te gebruiken. Die werkt namelijk vele malen beter dan je waarschijnlijk denkt. De functie herkent tekst die op een foto staat, maar ook mensen, dieren en allerlei objecten. Tik gewoon op het vergrootglas boven in beeld en typ iets wat er te zien is op de foto die je zoekt.

Terwijl je typt wat je zoekt, krijg je automatisch al suggesties te zien. Tegelijkertijd verschijnen er ook al direct zoekresultaten. Zo verschijnen alle foto’s van mijn kat al wanneer ik alleen nog maar een ‘k’ en een ‘a’ heb getypt. Zijn het teveel zoekresultaten dan kun je ze verder filteren.

Je kunt namelijk zoektermen combineren. Dat doe je door op één van de suggesties te tikken en vervolgens een tweede zoekterm in te voeren. Je krijgt dan opnieuw suggesties voor die tweede zoekterm. In principe kun je zo op dezelfde manier door blijven gaan tot er nog maar een paar zoekresultaten over blijven. Maar in de meeste gevallen zijn twee zoektermen wel voldoende.

Verborgen en verwijderde foto’s

Het kan ook zijn dat je foto’s kwijt bent omdat je ze al dan niet per ongeluk hebt verborgen. In dat geval is de foto in een verborgen map geplaatst. Controleer die map dus om te kijken of dit inderdaad gebeurd is. Dat doe je als volgt:

Zorg ervoor dat je de optie ‘Andere’ hebt ingeschakeld. Tik hiervoor in de Foto’s-app helemaal beneden op ‘Pas aan en wijzig volgorde’. Daar plaats je een vinkje voor ‘Andere’, waarna je het scherm sluit met het kruisje rechtsboven. Tik nu beneden in beeld op ‘Verborgen’ en dan op ‘Bekijk album’. Je krijgt nu alle foto’s te zien die je hebt verborgen.

Op min of meer dezelfde manier kun je controleren of je de foto’s kwijt bent omdat je ze misschien hebt verwijderd. Onder ‘Verborgen’ staat namelijk ‘Recent verwijderd’. Tik daarop en daarna op ‘Bekijk album’. Nu krijg je alle foto’s te zien die je de afgelopen tijd hebt verwijderd. Wil je een foto hier weghalen, druk er dan lang op en kies voor ‘Zet terug’.

Zo raak je foto’s niet kwijt

Omdat je je foto’s in de iCloud bewaart, gebeurt het praktisch nooit dat je foto’s echt kwijtraakt (kijk of de optie ‘Synchroniseer deze iPhone’ aan staat in Instellingen>Apple Account>iCloud>Foto’s). Alleen wanneer je een foto handmatig verwijdert en je wilt die foto na meer dan dertig dagen nog terugzetten, heb je pech. De foto wordt namelijk maar dertig dagen bewaard.