Foto’s terugkijken is stukken leuker geworden in iOS 26. Je iPhone laat bij concerten nu de setlist zien en toekomstige optredens van de band. Zo werkt het!

Deze verborgen iPhone-functie maakt de Foto’s-app véél slimmer

Apple heeft in iOS 26 flink aan de Foto’s-app zitten sleutelen. Tijdens WWDC 2025 liet het bedrijf al zien dat de ‘alles-op-één-pagina’-indeling jaar werd teruggedraaid en de vertrouwde tabbalk terug is. Ook kun je nu in iOS 26 ‘ruimtelijke scènes’ maken van bestaande foto’s. Ze krijgen daarmee wat meer diepte en lijken zelfs echt 3D.

Maar er zit stiekem nog een handige functie in de app Foto’s die je makkelijk over het hoofd ziet. De app kan nu verschillende evenementen herkennen. Hierbij moet denken aan bijvoorbeeld concerten of sportwedstrijden en andere drukbezochte gebeurtenissen waar je doorgaans een hele serie foto’s (en video’s) van schiet. iOS 26 kan die beelden voortaan als één geheel bundelen en je er meteen context bij geven.

Ben je bijvoorbeeld naar een concert geweest, dan toont Foto’s niet alleen waar het was, maar ook extra details die je normaal gesproken zelf erbij moet zoeken. Je krijgt onder andere de setlist te zien en welke artiesten er waren. Je krijgt zelfs meteen een link waarmee je de setlist kunt afspelen in Apple Music. Bij sportevenementen krijg je een scorebord te zien, plus informatie over de locatie en toekomstige wedstrijden of events op dezelfde plek.

We hebben de functie getest bij een concert van Iron Maiden en de meeste foto’s en video’s worden door de app herkend. Als je een foto die je tijdens het concert hebt geopend, verschijnt er onderaan het scherm een nieuw icoontje als iOS 26 het kan herkennen.

Tik je op dit icoontje dan krijg je meer informatie en zagen we in ons geval dat het een ‘Concert van Iron Maiden’ was. Tik je vervolgens daarop, dan krijg je onder andere de datum en locatie te zien. Maar als je verder naar onderen scrolt verschijnen er bij sommige artiesten ook de data van toekomstige optredens.

