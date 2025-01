Heb je een foto gemaakt op je iPhone, maar wil je hem nog even snel bijsnijden? Met de functies in de Foto’s-app is dat zo gepiept.

Foto bijsnijden op iPhone: dat doe je zo

Een foto maken op je iPhone is zo gebeurd. Maar vaak moet je een foto nog een tikkeltje bijsnijden om het onderwerp echt mooi in beeld te krijgen. Je kunt daarmee ook meteen storende voorwerpen in de achtergrond wegsnijden.

De Foto’s-app (die standaard op elke iPhone te vinden is en waarin al je gemaakte foto’s terechtkomen) heeft een paar handige functies om je foto’s te bewerken. Een daarvan is het bijsnijden van foto’s. Om een van je eigen foto’s bij te snijden volg je de onderstaande stappen.

Foto bijsnijden op iPhone met de app Foto’s in iOS 18: Open de app Foto’s op je iPhone; Tik op de foto wil je wilt bijsnijden; Tik onderaan op de knop met de drie horizontale streepjes; Onderaan het scherm tik je op de knop ‘Snij bij’; Sleep de hoekpunten van de foto naar de gewenste plaats om de foto bui te snijden; Tik op ‘Gereed’ om de foto op te slaan.

Wanneer je in stap 5 alleen de foto mag bijsnijden met een vaste beeldverhouding kun je dat uitzetten. Dat doe je door na stap 4 op het knopje voor de beeldverhouding tik tikken (dit is het derde pictogram van rechts, helemaal rechtsboven). Kies vervolgens voor ‘Freeform’. Daarna ga je verder met stap 5.

Zo maak je nóg betere (portret)foto’s

Schiet je vaker foto’s met je iPhone? Dan zijn er nog een paar andere functies die je zeker van pas komen. Zo kun je portretfoto’s maken waar de achtergrond iets wazig wordt gemaakt. Dit zorgt ervoor dat je onderwerp als het ware ‘los’ komt van de achtergrond en je een professioneel uitziende foto krijgt.

Alle iPhones vanaf de iPhone 7 Plus ondersteunen de portretmodus in meer of mindere mate. Meer hierover lees je in het het artikel iPhone-tips: zo maak je (altijd) betere portretfoto’s.