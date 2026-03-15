Formule 1 op tv kijken met je iPhone: zo doe je dat direct

Spannend! Het nieuwe seizoen van de Formule 1 is begonnen. Maar je wilt natuurlijk de races niet op een klein iPhone-schermpje zien. Gelukkig kun je Formule 1 ook vanaf je iPhone of iPad op je televisie kijken. Zo doe je dat.

AirPlay of casten: F1 van je iPhone naar de televisie

Sinds 8 maart 2026 mag je als F1-fan weer in je handen wrijven, want die dag is het nieuwe seizoen van de Formule 1 begonnen. Er is dit seizoen weer veel te doen om de wagens en nieuwe regels, waardoor het de vraag blijft welk team zich het beste aanpast aan de omstandigheden. Kan Max Verstappen dit seizoen weer de titel pakken?

Om F1 te kunnen kijken heb je een abonnement nodig. Dat kan bij zowel Viaplay als F1 TV. Bij beide diensten krijg je toegang tot de F1 TV-app. Om Formule 1 te kijken (en naar je televisie te casten) heb je daarnaast een Apple-apparaat nodig en een tv. Check? Zo kijk je wedstrijden op het grote scherm via de F1 TV-app:

Open de F1 TV-app op je iPhone of iPad; Ga naar de wedstrijd en kies eventueel een stream-optie in het zijbalkje; Tik op het cast-icoon rechtsboven in beeld (het meest linker icoontje) om de race naar je televisie te sturen; Voilà, nu kun je genieten van de F1 op je tv.

Naast het stream-icoontje vind je ook het AirPlay-icoontje. Hiermee kun je ook F1 via AirPlay naar je televisie sturen. Je televisie moet daar dan wel ondersteuning voor hebben.

Om Airplay te gebruiken, moet je beide apparaten met hetzelfde lokale netwerk verbinden. Dit kan een wifi- of Bluetooth-verbinding zijn. Als je wilt gaan kijken, klik je op het pictogram van AirPlay (dat is het icoontje van de televisie met het driehoekje).

Overigens is er ook een officiële F1 TV-app voor de Apple TV. Als je zo’n apparaatje hebt staan, hoef je niet meer te casten, maar ook zonder kun je de wedstrijden dus gewoon naar je tv AirPlayen.

Daarnaast heeft de Viaplay-app ook de mogelijkheid om de F1-stream vanaf je iPhone of iPad naar je televisie te sturen. Dat werkt vrijwel op dezelfde manier.

F1 kijken via Viaplay of met F1 TV

Om Formule 1 te kunnen kijken heb je een abonnement nodig. Dat kan bij zowel ViaPlay als F1 TV. In Nederland zijn de rechten van Formule 1 al een paar jaar in handen van Viaplay. Het gemakkelijkste kijk je daardoor via deze streamingdienst. Hier krijg je toegang tot alle live races, maar ook de vrije trainingen en kwalificaties.

Je krijgt daarbij ook toegang tot F1 TV Pro. Daar kun je zelfs tijdens de races zelf het perspectief kiezen van wat je wilt zien. Zo kan je dus constant Max Verstappen in de gaten houden.

Is al die extra content van ViaPlay voor jou niet nodig en wil je echt alleen Formule 1 kijken? Dan is F1 TV Pro ook los aan te schaffen, je bent dan minder geld kwijt dan je voor Viaplay betaalt. Bekijk hier het voordeligere abonnement: